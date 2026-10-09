В Ханты-Мансийске открыли цифровую лабораторию эколого-климатических данных

В Ханты-Мансийске открылась цифровая лаборатория эколого-климатических данных, которая объединит информацию о движении парниковых газов с научных площадок Югры. По словам губернатора Руслана Кухарука, это первая такая лаборатория в России. Проект реализовали «Газпром нефть», Министерство науки и высшего образования РФ и Югорский государственный университет. Лаборатория станет площадкой для исследования углеродного баланса.

Данные будут поступать со станции «Мухрино», из природного парка «Кондинские озера» и комплекса на Ваделыпском месторождении. В дальнейшем к сети присоединится станция в природном парке «Нумто».

«Экосистемы Югры являются одними из крупнейших в мире поглотителей углерода, что позволяет им сдерживать глобальное потепление и служить индикатором изменений климата. Именно поэтому проект так важен для научного сообщества страны: на базе лаборатории будут готовить специалистов в сфере экологии и климата, а полученные результаты исследований помогут адаптировать ключевые отрасли экономики к меняющимся климатическим условиям», — отметил Руслан Кухарук.

Губернатор добавил, что инициатива соответствует цели нацпроекта «Экологическое благополучие» и объединяет усилия науки, государства и бизнеса.

Ранее в Югре система с искусственным интеллектом помогла выявить загрязнение воздуха в Урае. В частности, она зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода.