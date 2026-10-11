В аэропорту Сургута закрыли один из входов из-за ремонта

В международном аэропорту Сургута начались ремонтные работы, сообщает «ОМЕДИА!». Один из входов в здание уже закрыли. Сейчас пассажиры могут попасть в терминал через вход со стороны зоны регистрации.

Ранее стало известно, что в аэропорту Сургута хотят почти вдвое увеличить число стоек регистрации, расширить зоны досмотра и ожидания, а также добавить парковочные места. В планах:

– увеличить число стоек регистрации с 7 до 16;

– расширить зоны досмотра: на входе сделать пять каналов вместо двух, в предполетной зоне – шесть вместо двух;

– увеличить стерильную зону ожидания с 632 до 1 685 квадратных метров;

– добавить два телетрапа – их станет четыре;

– установить три лифта и оборудовать пандусы;

– поставить стойки самостоятельной сдачи багажа и зарядные порты у кресел;

– увеличить парковки: на 30 мест краткосрочную и на 115 – долгосрочную;

– выделить отдельную полосу для общественного транспорта и добавить для него 19 мест.

Также в перспективе рассматривают строительство многоуровневого паркинга. Все работы будут проводить без остановки работы аэропорта.