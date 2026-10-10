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Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках российского дизеля в США

Россия и США договорились о поставках дизеля и временном смягчении санкций

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках российского дизеля в США
Фото сгенерировано ИИ

Россия и США договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил президент США Дональд Трамп, пишут «Ведомости».

По словам американского президента, Россия готова незамедлительно поставить более 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а затем — миллион тонн. Дополнительные поставки в объеме трех миллионов тонн будут зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов. Кремль подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Минфин США выдал временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок до 7 апреля 2027 года. Таким образом, речь идет о временном смягчении санкционных ограничений.

Вице-премьер Александр Новак сообщил ТАСС, что Россия начинает досрочно снимать ограничения на экспорт дизеля. По его словам, в октябре страна может поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн топлива, в ноябре — 500 тысяч, в декабре — миллион. «Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем», — заявил Александр Новак.

Вице-премьер добавил, что Россия положительно оценивает шаги США по стабилизации мирового энергетического рынка и готова к дальнейшей координации действий.

Во время телефонного разговора президенты также обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения. Стороны договорились продолжить личные контакты и взаимодействие между ведомствами.

Как напоминают «Ведомости», ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей до конца октября. Для непроизводителей ограничение на вывоз дизеля было установлено до 31 января 2027 года. До той же даты действует полный запрет на экспорт бензина, а до конца ноября — запрет на вывоз авиакеросина.

Тем временем власти Югры организуют дополнительные поставки топлива в малые и труднодоступные поселения. Уполномоченным поставщиком назначили «Северавтодор». Через предприятие округ планирует закрыть дефицит бензина и дизеля там, где нет заправок крупных нефтяных компаний, и стабилизировать цены на частных АЗС.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 160, комментариев: 0
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