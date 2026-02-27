Более 270 тысяч жителей Тюменской области оформили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

В прошлом году свыше 90 процентов обращений от жителей Тюменской области поступило через портал «Госуслуги» в электронном виде, в том числе через сервис «Жизненные ситуации». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, отметив, что сервис помогает быстро оформлять документы, не посещая разные учреждения и ведомства.

Особое значение сегодня приобретает защита от мошенников в сети. С помощью цифрового сервиса можно обезопасить свои средства, например, оформив самозапрет на кредиты. Этой возможностью уже воспользовались более 270 тысяч жителей региона.

«Действия злоумышленников становятся все более изощренными, – подчеркнул губернатор. – С помощью "Жизненных ситуаций" можно также проверить кредитную историю, зарегистрированные SIM-карты и узнать, куда обратиться, если столкнулись с мошенничеством».

На портале «Госуслуги» размещена подробная инструкция с алгоритмом действий в таких случаях. Цифровизация госуслуг развивается в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».