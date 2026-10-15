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Тюменский ИНФОТЕХ первым среди форумов России запустил регистрацию через «Госуслуги»

Участников форума ИНФОТЕХ в Тюмени зарегистрируют через «Госуслуги»

Тюменский ИНФОТЕХ первым среди форумов России запустил регистрацию через «Госуслуги»
Фото t.me/av_moor

XIX цифровой форум и выставка информационных технологий ИНФОТЕХ в Тюмени станут первым форумом в России с регистрацией через «Госуслуги». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов, передает «Вслух.ру».

При авторизации данные участника автоматически загрузятся из учетной записи. Уведомления о событиях форума будут приходить в приложение «Госуслуг», поэтому устанавливать отдельное приложение не потребуется. Помогать посетителям будет и робот Макс: его обучили отвечать на вопросы об ИНФОТЕХе и сопровождать регистрацию.

«Так как это первый форум в стране, регистрация на который проходит через портал госуслуг, все наработки „ИНФОТЕХа“ будут растиражированы на другие регионы», — рассказал Станислав Логинов.

Ссылка для регистрации размещена на главной странице сайта форума. После авторизации нужно проверить сведения о себе, указать регион проживания, место работы или учебы. Затем система сформирует заявление, а ответ поступит в личный кабинет.

Посетителям, которые не смогут оформить участие заранее, помогут у стойки регистрации. Они смогут посетить деловую программу и выставку, а также получить консультации по электронным услугам в зоне жизненных ситуаций.

ИНФОТЕХ стартует 19 октября. Основная программа пройдет 22–23 октября.

Напомним, главными темами форума станут искусственный интеллект и нейросетевые технологии. На 22 октября запланированы открытый диалог с министром цифрового развития России и обсуждения применения ИИ в медицине и образовании. На следующий день участники разберут передовые муниципальные технологии, защиту информации и цифровизацию дорожного хозяйства.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 236, комментариев: 0
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