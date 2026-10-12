Суд приостановил дело Андрея Филатова в связи с отправкой на СВО

Сургутский городской суд приостановил производство по уголовному делу бывшего главы города и экс-заместителя губернатора Югры Андрея Филатова. Об этом сообщает Faktologia.com. По данным источника издания, знакомого с ситуацией, подсудимый заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО в составе добровольческого подразделения «Ахмат».

Андрея Филатова задержали в ноябре 2024 года. Ему предъявили обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Первоначально суд рассматривал материалы в особом порядке — бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время прений государственный обвинитель запросил для него шесть лет лишения свободы и конфискацию 133 млн рублей.

Подсудимый не согласился с квалификацией своих действий. Он заявил, что не организовывал преступную схему, а свою роль оценил как посредничество. При этом бывший глава города утверждал, что выполнил все обязательства по соглашению со следствием.

После этого суд перешел к рассмотрению дела в общем порядке. Процесс закрыли от прессы и публики по ходатайству прокурора в связи с расследованием дел предполагаемых соучастников.

Ранее siapress.ru рассказывал о выступлении Андрея Филатова в суде и предъявленных ему обвинениях. Дело включает 13 эпизодов незаконного получения денег. По версии следствия, участники группы использовали управляющие компании «Диалог» в Нижневартовске и «Доверие» в Лангепасе: подрядчики, обслуживавшие жилой фонд, должны были передавать им часть полученных средств в качестве вознаграждения.