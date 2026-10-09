В Югре бесплатные участки под ИЖС будут передавать льготникам после расчистки

Муниципалитеты и окружные ведомства Югры будут обязаны расчищать бесплатные участки под индивидуальное жилищное строительство от деревьев и кустарников перед передачей гражданам. Соответствующий закон приняли депутаты окружной думы. Инициативу внес прокурор Югры Дмитрий Попов во исполнение решения Конституционного суда России.

Ранее законодательство требовало обеспечить участки дорогами, электричеством и инженерными коммуникациями, но не регулировало вопрос удаления насаждений. Семьям, получавшим заросшую землю, приходилось самостоятельно оплачивать работу тяжелой техники для расчистки территории и корчевания пней.

Конституционный суд указал, что предоставление бесплатной земли не должно оборачиваться для льготников непосильными расходами. Подготовку площадок должны обеспечивать органы власти.

Изменения распространяются на все льготные категории, имеющие право на бесплатные участки под строительство дома, включая многодетные семьи, ветеранов боевых действий и участников СВО. Сейчас в очереди на получение земли в Югре стоят более 9,7 тысячи многодетных семей.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Новые требования будут действовать для всех вновь предоставляемых участков.

Ранее в Югре предложили увеличить региональный семейный капитал до 300 тысяч рублей. Эти средства семьи могут направлять в том числе на улучшение жилищных условий.