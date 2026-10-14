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​У сургутян есть инструмент контроля за работой УК, которым жители почти 700 домов пока не пользуются

Разбираемся, зачем жителям Сургута нужен совет дома и какие возможности он получил с сентября

​У сургутян есть инструмент контроля за работой УК, которым жители почти 700 домов пока не пользуются
Фото: siapress.ru

В Сургуте больше половины многоквартирных домов остаются без советов МКД. Между тем с 1 сентября 2026 года изменились правила, касающиеся работы советов домов и приемки работ управляющих компаний. Зачем собственникам нужен совет МКД? Кто может в него войти? Как он поможет контролировать работу коммунальщиков и что будет, если жильцы так и не смогут его избрать? Разбираемся в обзоре СИА-ПРЕСС.

Кто в доме хозяин?

Главная задача совета МКД – представлять интересы собственников в контактах с УК. «Основное преимущество создания совета дома – это возможность контролировать выполнение работ управляющей компании. Совет дома имеет право запрашивать у управляющей компании акты выполненных работ и сверять, что было заявлено и что выполнено по факту. Таким образом совет дома контролирует расход денежных средств», – объясняет депутат Думы Сургута Артем Гаврилов. Речь идет не только о ремонте подъездов, но и о содержании общего имущества, благоустройстве и зимней уборке придомовой территории.

По словам депутата, одна из самых частых жалоб жителей связана именно с бездействием управляющих организаций: «Жители платят деньги за содержание общего имущества, но по факту эти услуги не получают. Как раз для того, чтобы контролировать расход денежных средств, и нужен совет дома».

Кого выбираем?

Совет многоквартирного дома формируется из числа собственников, которых выбирают на общем собрании. Согласно разъяснениям администрации Сургута, совет должен быть избран в многоквартирном доме, где более четырех квартир. Для избрания совета необходимо провести общее собрание собственников и оформить его решение протоколом. Отдельно определяется председатель совета, а его полномочия, в том числе по подписанию актов выполненных работ, должны быть надлежащим образом оформлены.

Важно: избранные члены совета должны лично подтверждать свое участие, чтобы исключить ситуации, когда человека включают в состав без его ведома.

Что теперь по-другому?

С 1 сентября для приемки работ УК установлен отдельный порядок: управляющая организация направляет акт председателю или уполномоченным членам совета, которые могут его подписать либо представить мотивированный отказ. Но это правило не работает, если совета нет, или если у его председателя не прописаны полномочия подписывать акты.

Если УК выполнила работы плохо

Совет дома может проверить выполненные работы и не согласиться с их качеством. Если обнаружены недостатки, представители собственников вправе отказаться подписывать акт и поставить вопрос об устранении нарушений. А если управляющая компания настаивает, что все сделано правильно, спор может потребовать дальнейшего разбирательства. «Можно и до суда дойти. Есть определенные ГОСТы, требования Госжилнадзора, санитарные нормы. Все это уже давно прописано – как должно быть, что должно быть», – отмечает Артем Гаврилов.

При этом отказ от подписания акта сам по себе не означает автоматического разрешения спора в пользу жильцов. Поэтому претензии к качеству работ важно обосновывать и документально фиксировать.

А если желающих нет?

Это, пожалуй, один из самых сложных вопросов. Ведь даже если собственники понимают пользу совета, желающие заниматься общедомовыми делами находятся не всегда. Если жильцы самостоятельно не избирают совет, предусмотрено участие органов местного самоуправления в организации общего собрания.

Но что произойдет, если и на таком собрании не окажется желающих или не соберется необходимое количество голосов? В администрации Сургута отвечают: «Если на общем собрании собственников не удастся избрать совет, например, из-за отсутствия кворума или желающих войти в его состав, процедура повторяется. Собрание можно созывать неоднократно, пока совет дома не будет избран». Конкретных сроков, в которые все сургутские дома должны завершить избрание советов, в администрации не назвали. Артем Гаврилов рассчитывает, что уже к концу года ситуация заметно улучшится.

Советов не хватает

По информации администрации, в городе насчитывается 1 268 многоквартирных домов, в которых должны быть избраны советы МКД. В перечень домов с созданными советами включены 593. Таким образом, советы пока не числятся в 675 домах – это около 53% от общего количества.

В отдельных районах ситуация может быть еще сложнее. Например, по оценке Артема Гаврилова, в его избирательном округе насчитывается около 70 домов, а советы созданы менее чем в десяти. «В целом люди понимают, что это необходимо. Основная сложность – найти собственников квартир, потому что много квартир сдается. И, во-вторых, активизировать людей, замотивировать собраться. Многие жители заняты своей жизнью, многим не до вопросов ЖКХ», – рассказал спикер.

При этом, по наблюдениям Гаврилова, интерес к теме постепенно растет: жители начинают проводить собрания, голосовать и выбирать советы.

Куда идти с инициативой?

Первый шаг – связаться с соседями-собственниками и организовать общее собрание. За помощью в его подготовке можно обратиться в свою управляющую организацию. Наиболее удобные способы связи с УК – личный кабинет на портале ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги Дом». Кроме того, специалисты департамента городского хозяйства администрации Сургута консультируют собственников по вопросам создания советов МКД. Телефон для консультаций: (3462) 52-45-02.

Совет дома – качественный инструмент для взаимодействия с управляющими компаниями, особенно, в условиях масштабного роста ЖКХ, когда буквально всем потребуется считать каждый рубль. Но для этого нужно собрать сильный костяк активных жителей дома, качественно провести формальную работу и затем уже контролировать действия коммунальщиков.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 176, комментариев: 0
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