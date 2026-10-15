Тюмень стала абсолютным чемпионом «Фитнес Лиги Регионов»

Тюмень завоевала звание абсолютного чемпиона «Фитнес Лиги Регионов». Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Итоги соревнований подвели в коворкинг-пространстве «Улетная точка». В течение четырех месяцев тюменцы соперничали с участниками из Нижнего Новгорода, Казани, Перми и Екатеринбурга. К проекту присоединились 6 038 жителей Тюмени. Вместе они прошли 594 410 913 шагов.

«Эта победа — заслуга всего города: организаторов, тренеров, волонтеров, каждого участника, каждой команды. Это показатель устойчивой положительной динамики массового занятия физкультурой в Тюмени — и мы не собираемся останавливаться!» — отметил Максим Афанасьев.

Глава города связал результат в том числе с работой ассоциации массового спорта, созданной совместно с Романом Берестовским. На церемонии отдельно отметили участников, вошедших в топ-100. Теперь тюменцы готовятся к «Фитнес Лиге — 2027».

Напомним, в Тюмени развивают и другие проекты для любителей физической активности. В частности, участники программы «Бабушкин воркаут. Продленка» освоили сайклинг — групповые занятия на велотренажерах. Проект благотворительного фонда «Старшее поколение» стал победителем конкурса «Спорт для всех» фонда Владимира Потанина.