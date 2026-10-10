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Запрет на строительство в зоне затопления затронул более 60 тысяч участков в Югре

В Югре 60,6 тысячи участков попали под запрет строительства в зонах затопления

Запрет на строительство в зоне затопления затронул более 60 тысяч участков в Югре
Фото администрации Сургута

В Югре 60,6 тысячи земельных участков находятся в зонах затопления и подтопления, которые затронул новый запрет на капитальное строительство. Такие данные РБК Тюмень предоставил создатель сервиса проверки земельных участков ГИСЛС Леонид Соловьев.

В целом в Тюменской области вместе с автономными округами насчитывается 122,9 тысячи таких участков, из которых 88,6 тысячи — без зданий. По этому показателю «тюменская матрешка» заняла шестое место в России. На юг области приходится 55,2 тысячи участков, на Ямал — 6,9 тысячи.

С 4 августа в России действует запрет на капитальное строительство в зонах затопления и подтопления. Исключение составляют работы по инженерной защите территории.

«Участок теперь нужно проверять до покупки, а не после. Если он целиком в зоне затопления или подтопления, новый дом на нем не построить и не зарегистрировать. Многие зоны подтопления проводили еще по глубине грунтовых вод, и они шире полосы 50 метров, которую требуют правила с 2024 года. Само новое правило старые границы не меняет, поэтому важно знать, где проходит граница именно вашей зоны», — рассказал Леонид Соловьев.

Всего по России в зонах затопления и подтопления насчитывается 3,7 миллиона участков, в том числе 2,5 миллиона без зданий.

Ранее юрист Ирина Карпычева в интервью СИА-ПРЕСС объясняла, как новые ограничения повлияют на частные дома, дачи и проекты КРТ. По ее словам, теперь недостаточно предусмотреть защиту от воды в проекте: сначала необходимо защитить территорию, затем изменить границы зоны и только после этого приступать к строительству.


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10 октября в 09:11, просмотров: 1049, комментариев: 0
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