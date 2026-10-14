В какие комитеты думы Югры отправились депутаты, представляющие Сургут

Представители Сургута в Думе Югры восьмого созыва распределились между тремя комитетами и постоянной комиссией. Один из городских депутатов возглавил комитет, еще пять получили должности заместителей председателя.

Самая формально высокая должность досталась Александру Сальникову («Единая Россия»): он стал председателем комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений. Его заместителем назначена Ольга Леснова («Единая Россия»). Кроме того, Сальников вошел в постоянную комиссию по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике как рядовой член.

Сразу четыре представителя Сургута будут работать в комитете по бюджету, финансам и налоговой политике. Игорь Бруслиновский («Единая Россия») и Виктор Сысун (ЛДПР) стали заместителями председателя. Лариса Белоцерковцева и Олег Ваховский — членами комитета. Сысун также вошел в комиссию по регламенту и депутатской этике.

В комитете по социальному развитию Сургут представлен двумя депутатами. Ирина Урванцева («Единая Россия») заняла должность заместителя председателя, а Сергей Кульпин (ЛДПР) стал членом комитета.

Еще одну руководящую позицию получила Лариса Белоцерковцева: помимо работы в бюджетном комитете, она стала заместителем председателя постоянной комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике.

Таким образом, сургутская делегация получила одно председательское и пять заместительских мест. При этом сургутские депутаты не вошли в комитеты по законодательству и по экономической политике, промышленности, предпринимательству и охране окружающей среды.

Напомним, что в думе Сургута 24 из 25 кресел получили депутаты от «Единой России», и там сейчас семь представителей Газпрома и шесть — Сургутнефтегаза.