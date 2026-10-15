В Сургуте бассейн гимназии Салманова откроют после проверки воды

В Сургуте бассейн гимназии имени Ф. К. Салманова, где временно занимаются воспитанники Центра плавания «Дельфин», может возобновить работу уже 19 октября. Об этом мэрия Сургута сообщила в комментариях под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

Власти пояснили, что бассейн гимназии на Комсомольском проспекте, 13/1 не смогли запустить вовремя из-за расторжения договора с подрядчиком, который проводил лабораторные исследования воды. Сейчас город заключил договор с новой организацией. Специалисты уже взяли пробы воды в бассейне и смывы с поверхностей. Если результаты исследований будут положительными, бассейн начнет работать с 19 октября.

При этом сроки завершения ремонта самого Центра плавания «Дельфин» в ответе мэрии не назвали. Напомним, капитальный ремонт учреждения начался летом 2024 года. Изначально работы планировали завершить к концу мая 2025 года, однако сроки неоднократно переносили. Контракт с прежним подрядчиком «СпецМонтажПроект» расторгли, а в октябре 2025 года готовность объекта оценивалась всего в 38%.

В апреле 2026 года администрация рассчитывала завершить ремонт «Дельфина» до конца года. К тому моменту проектную документацию уже скорректировали: первоначально в ней не учли ряд необходимых работ, включая полную замену перекрытий и ремонт входной группы. При этом подрядчик для завершения капремонта еще не был определен.