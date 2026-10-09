В Сургуте начал работу новый состав городской Думы

В Сургуте состоялось первое заседание Думы города восьмого созыва. Его открыл Валерий Голодюк − как самый старший по возрасту депутат. Перед началом рабочей части председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина вручила вновь избранным депутатам удостоверения и нагрудные знаки.

Председателем Думы вновь избрали Александра Олейникова. Он возглавил представительный орган второй созыв подряд − впервые за 33-летнюю историю городской Думы. Уже после избрания Олейников продолжил вести заседание.

Заместителями председателя стали Владимир Болотов и Владимир Клишин. Все трое − Олейников, Болотов и Клишин − будут работать на неосвобожденной основе, то есть сохранят свои основные места работы.

«Все работают на своих местах, в основных своих коллективах, поэтому приняли решение не заходить в освобожденную основу», − объяснил Олейников.

Последним решением стала дата следующего заседания − его назначили на 29 октября 2026 года. На нем в том числе обсудят работу постоянных комитетов Думы города.

Глава Сургута Максим Слепов, обращаясь к новому составу Думы, обозначил ближайшие задачи. В их числе − работа над городским бюджетом на следующий год, исполнение наказов избирателей, вопросы дорог, дворов, качества воды, работы школ и поликлиник, а также благоустройства.

«Мандат, который вы получили, − это не только знак высокого доверия, но и огромная ответственность. За каждым из ваших избирательных округов стоят тысячи сургутян с их повседневными заботами», − резюмировал он.

Напоминаем, что еще недавно сохранялась вероятность, что один из избирательных округов Сургута временно останется без своего депутата. Это произошло бы, если бы Владимир Болотов перешел в Думу Югры: его место в городской Думе пришлось бы освобождать, а в шестом одномандатном округе − проводить дополнительные выборы. Однако Болотов отказался от окружного мандата и решил продолжить работу в Сургуте.