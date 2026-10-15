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Холодно и много энергии — Руслан Кухарук предложил размещать центры обработки данных в Югре

Губернатор Югры заявил о готовности региона размещать центры обработки данных

Холодно и много энергии — Руслан Кухарук предложил размещать центры обработки данных в Югре
Фото пресс-службы губернатора Югры

Югра готова размещать на своей территории центры обработки данных. Об этом губернатор Руслан Кухарук заявил на сессии Международного форума «Российская энергетическая неделя», сообщает «Югра официально».

Участники сессии обсудили строительство ЦОДов в России, распределение электроэнергии и перенос инфраструктуры вглубь страны. Глава Югры назвал среди преимуществ округа энергетические мощности, сети связи, климат и меры поддержки инвесторов.

По словам губернатора, регион обеспечивает электроэнергией собственные потребности, включая нефтегазовый сектор, и поставляет ее в другие субъекты УрФО. Профицит мощности по итогам 2025 года составил более 5 ГВт. В округе действуют свыше пяти тысяч трансформаторных подстанций, а сети связи позволяют обеспечить необходимую скорость передачи данных для ЦОДов и их потребителей.

«Климатическая зона, в которой находится Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, — еще одно наше преимущество. Это будет способствовать тому, что колоссальные затраты на то, чтобы охладить оборудование, смогут быть аккумулированы и сокращены», — сказал Руслан Кухарук. Губернатор также отметил, что действующие в округе меры поддержки могут облегчить инвесторам реализацию проектов.

«Я полагаю, что все факторы, о которых я сегодня сказал, должны прибавить к тому, чтобы Югра появилась на карте не только как нефтегазовый регион, но и регион, который готов принимать центры обработки данных», — заключил глава округа.

Обсуждение переноса цифровой инфраструктуры вглубь страны проходит на фоне атак беспилотников на российские дата-центры. 8 октября «Яндекс» сообщил об атаке на ЦОД в Сасово Рязанской области: после пожара работу площадки остановили. Затем компания подтвердила атаки на свои центры в Калужской и Владимирской областях — 9 и 11 октября соответственно. Повреждения инфраструктуры сопровождались перебоями в работе части сервисов.

14 октября под удар попал и дата-центр Сбербанка в Балаково Саратовской области. По данным CNews, он стал четвертым российским ЦОДом, атакованным за неделю. Эти события добавляют к обсуждению энергоснабжения и охлаждения оборудования вопрос физической безопасности площадок.

Напомним, в Югре уже анонсировали проект центра обработки данных, который будет получать электроэнергию из попутного нефтяного газа. На ПМЭФ-2026 Минэкономразвития России, правительство округа и ООО «Кастор Западная Сибирь» заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Проект предусматривает использование 51 миллиона кубометров попутного газа в год.


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Сегодня в 18:34, просмотров: 165, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 19:05
Не могу воспринимать серьёзно извините))) горько!!!

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