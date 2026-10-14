Кто из заметных российских чиновников отправился на СВО, чтобы не идти под суд

Бывший глава Сургута Андрей Филатов, обвиняемый в коммерческом подкупе, заключил контракт и отправился на СВО. В связи с этим суд приостановил рассмотрение его уголовного дела. Это далеко не первый случай, когда высокопоставленный российский чиновник уходит на СВО во время расследования, судебного процесса или после обвинительного приговора. СИА-ПРЕСС собрал наиболее заметные примеры.

Андрей Филатов: дело приостановлено, но не прекращено

Андрей Филатов возглавлял Сургут с 2021 по 2024 год. В ноябре 2024 года его задержали, а позднее предъявили обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа. По версии следствия, речь идет о получении денег от подрядчиков управляющих компаний «Диалог» и «Доверие» за заключение договоров, согласование документов и приемку работ.

Первоначально Филатов признал вину и заключил досудебное соглашение. После того как обвинение запросило для него шесть лет колонии строгого режима, бывший мэр не согласился с квалификацией своих действий. Особый порядок отменили, и суд начал исследовать доказательства заново.

После заключения Филатовым контракта производство по делу приостановили на время его службы. Прекратить преследование впоследствии могут, например, при получении государственной награды или увольнении со службы по предусмотренному законом основанию. Пока этого не произошло, говорить о закрытии дела нельзя.

Рустям Абушаев: дело прекратили, но он не так

Бывшего мэра Большого Камня и экс-главу Надеждинского района Приморского края Рустяма Абушаева обвиняли в особо крупном мошенничестве с земельными участками и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В 2023 году его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Позднее выяснилось, что чиновник находится в зоне СВО.

Абушаев получил два ордена Мужества. В марте 2026 года уголовное преследование прекратили в связи с государственными наградами — по нереабилитирующему основанию. Это означает освобождение от ответственности, но не признание невиновным. Сам бывший мэр с таким решением не согласился и решил его обжаловать. Он утверждает, что следствие установило его непричастность, поэтому добивается прекращения дела по реабилитирующим основаниям.

Алексей Пьянков: многолетнее дело закончилось после награждений

Экс-министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков находился под следствием с 2016 года. Его обвиняли в получении взяток, растрате и организации преступной группы, общий предполагаемый ущерб оценивали примерно в 500 млн рублей.

В ноябре 2022 года Пьянкова мобилизовали. Следователи пытались оспорить его отправку на службу, а спор дошел до Верховного суда. В ноябре 2025 года стало известно, что уголовное дело прекращено после получения им государственных наград. Среди них назывались орден Мужества, две медали «За отвагу», медаль Суворова и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Олег Гуменюк: 12 лет колонии превратились в службу и освобождение

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка осудили за получение взяток на общую сумму 38 млн рублей. Первоначально ему назначили 16,5 года колонии, позднее срок сократили до 12 лет.

В декабре 2023 года Гуменюк заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. В 2025 году его освободили от дальнейшего отбывания наказания после награждения Георгиевским крестом IV степени. Суд также снял арест с восьми принадлежавших ему объектов недвижимости и транспортных средств.

Игорь Пушкарев: из кресла мэра на фронт

Предшественник Гуменюка на посту главы Владивостока Игорь Пушкарев был осужден по делам о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Итоговое наказание составило 15 лет и три месяца колонии строгого режима, а штраф — 500 млн рублей.

Осенью 2024 года Пушкарев подписал контракт с Минобороны, а в декабре его адвокат подтвердил, что бывший мэр находится в зоне СВО. Публичных сообщений о прекращении наказания или завершении его службы не появлялось. В 2025 году суд отдельно обратил в доход государства активы семьи Пушкарева и связанных с ней лиц почти на 80 млрд рублей.

Сергей Новиков: помилован после ранения

Бывший министр строительства и ЖКХ и заместитель главы Хакасии Сергей Новиков в 2021 году получил девять лет колонии строгого режима за особо крупную взятку от подрядчика. В 2023 году он отправился из колонии в зону СВО и служил в штурмовом подразделении. Новиков получил ранение, проходил лечение в госпитале, а затем был помилован президентом. В феврале 2024 года бывший чиновник вернулся в Хакасию.

Василий Старков: вместо колонии — контракт

Экс-министр транспорта Свердловской области Василий Старков признал вину в получении взятки в размере 4 млн рублей за содействие при заключении дорожных контрактов. В феврале 2025 года суд приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей.

В июне 2025 года апелляционное рассмотрение дела приостановили по ходатайству Минобороны, после чего Старков отправился на СВО. Осенью того же года СМИ сообщили, что бывшего министра видели в Екатеринбурге. При этом достоверной открытой информации об окончательном прекращении наказания или уголовного дела нет.

Максим Першиков: ушел после восьмилетнего приговора

Бывшего директора департамента транспорта ЯНАО Максима Першикова обвиняли в получении от дорожных подрядчиков взяток на общую сумму более 62 млн рублей. В 2023 году суд его оправдал, однако впоследствии приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение.

В декабре 2024 года Першикова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Весной 2025 года стало известно, что он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Константин Полежаев: погиб после ухода на службу

Бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев был осужден за получение взятки в виде двух автомобилей общей стоимостью более 17 млн рублей. В августе 2024 года суд назначил ему пять лет колонии строгого режима и штраф в размере 36 млн рублей. После вынесения приговора Полежаев заключил контракт с Минобороны. Производство по делу приостановили на период службы.

В сентябре 2026 года родственники бывшего чиновника сообщили о его гибели. По данным СМИ, Полежаев получил тяжелые ранения при ударе беспилотника. Подробные обстоятельства официально не раскрывались. Это единственный подтвержденный погибший среди перечисленных в обзоре чиновников.