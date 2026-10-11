Читатели СИА-ПРЕСС почти поровну разделились во мнении об иногородних перевозчиках

Мнения читателей СИА-ПРЕСС о допуске иногородних перевозчиков к работе на городских маршрутах Сургута разделились почти поровну. За конкуренцию высказались 52,9% участников опроса. Еще 44,5% считают, что общественный транспорт должен оставаться под контролем муниципалитета. Вариант «Не знаю» выбрали 2,6%.

Поводом для опроса на портале СИА-ПРЕСС стала новость о том, что 11 городских автобусных маршрутов перейдут к ООО «Самара Авто Газ». Сейчас их обслуживает СПОПАТ.

Новый перевозчик получит маршруты № 13, 18, 28, 28а, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99. По информации администрации, на них приходится около 50,8% общего объема перевозок муниципального предприятия.

При этом в мэрии заявили, что потеря этих маршрутов не должна привести к сокращению работы СПОПАТа: предприятие выиграло другие конкурсные лоты и получило другие направления.