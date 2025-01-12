Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Россияне могут получить штраф за неправильную утилизацию елки. Искусственные деревья можно выбрасывать в обычный мусорный контейнер, но для натуральных действуют строгие правила, подчеркнул RT профессор, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Старую искусственную елку можно выбросить в мусорный контейнер, разобрав и компактно сложив. Как пластмассовое изделие, она подлежит переработке, и с 2025 года производителей искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию – сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию», – отметил Виноградов.

По его словам, чтобы избежать штрафа, натуральную елку нужно распилить на части, аккуратно упаковать и выбросить в мусорный бак. Также дерево можно сдать в специальные пункты переработки.

«По ГОСТ Р 56195-2014 в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 м в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от двух тыс. до трех тыс. рублей, а в случае повторного нарушения в течение года – от трех тыс. до пяти тыс. рублей», – рассказал эксперт.

Кстати, до 2 февраля жители Сургута могут сдать новогодние елки на переработку в пункт приема «Птичка». Из деревьев сделают щепу, а потом отправят ее в приюты для бездомных животных и городской ботанический сад.