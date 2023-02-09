Производители России жалуются на дефицит оболочки сосисок и колбас из-за санкций

В России образовался дефицит пленки для производства колбас и сосисок из-за санкций. Ранее оболочку поставляли с семи крупнейших европейских заводов, среди которых бельгийский производитель ViskoTeepak и немецкий Walsroder, сообщили в «Известиях» со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков.

Отметим, что на российских предприятиях фиброузная оболочка, которая считается лучшей на рынке, не производится. Сейчас сырье поставляется из Китая по параллельному импорту и предоплате. Однако сроки доставки достигают 10 месяцев. Из-за этого компаниям приходится покупать крупные партии, поэтому их затраты выросли на 25-70%.

Редакция siapress.ru направила запрос в ООО «Мясокомбинат Сургутский», чтобы определить ситуацию на местном производстве. Ответ будет опубликован позже.