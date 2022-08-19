Рост уровня безработицы осенью в России спрогнозировали в Минтруде

Уровень безработицы в России значительно вырастет осенью из-за сезонных и поведенческих факторов, пишет ТАСС со ссылкой на слова замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой.

«У нас главная задача сохранять стабильность на рынке труда, пока это нам удается. У нас безработица держится сейчас на исторически низком уровне - 3,9%. Такого не было никогда в новейшей истории РФ. Но мы понимаем, что осенью, скорее всего, произойдет рост. Это связано и с сезонными параметрами, и с поведенческим фактором», – сказала Мухтиярова в ходе ВКС с регионами на площадке партии «Единая Россия».

В конце июня президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов сказал, что безработица в России вырастет до 7,8% к концу 2022 года, напоминают «Ведомости». Он связал рост числа безработных с уходом множества компаний, персонал которых начнет попадать на рынок.