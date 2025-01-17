Первая в России интеграция застройщика и завода

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Негосударственные компании по определению чаще преследуют исключительно собственные коммерческие интересы, игнорируя общественные и ограничиваясь соблюдением законодательных норм. Государство не обижается. Хотя и дает понять, что в не самое простое время любое содействие выше стандартной планки будет полезным. Ответственный бизнес не ждет таких сигналов – действует на опережение в интересах людей.

Компания «ДСК-1» , крупнейший девелопер ХМАО-Югры, завершила без преувеличения уникальную, «штучную» в масштабах России интеграцию домостроительного комбината и строительной компании. Теперь это единое предприятие. Решение новаторское, открывающее новые горизонты в управлении строительством на фоне очевидных преимуществ.

Во-первых, принцип «открытой витрины», активно применяемый застройщиком, гарантирует налоговым службам доступность всех документов для просмотра и проверок в любое время. Такая открытость может показаться кому-то даже излишеством, но по факту налоговая экономит массу времени для пристального внимания к гораздо менее прозрачным «клиентам». А для самого предприятия такой шаг оборачивается улучшением рентабельности. Сбереженные средства будут направлены на развитие собственного производства. Это еще и дальнейшее повышение качества конечного продукта, выгодное людям.

Во-вторых, обычно проекты по строительству жилых объектов организуются по принципу «один дом – одно юридическое лицо». Да, такая структура удобна для анализа результатов и финансирования, но для многокорпусных домов это всего лишь внешний красивый «фантик», далеко не всегда эффективный с точки зрения управления. И фискальные органы нередко испытывают затруднения, сомневаются в прозрачности задействованных схем: задействуются ресурсы аффилированных или зависимых компаний. Какое-то сомнительное для государства удобство, получается.

Ответ есть. Разработанный в «ДСК-1» механизм позволяет в рамках действующего законодательства очистить налоговый «экран» от помех в виде обязательств сторонних подрядчиков, тем самым оптимизировать налогообложение, а освобожденные средства вложить в развитие производственных мощностей. Как показала практика, прозрачность и управляемость процессами строительства жилых домов выросла.

Объединение двух организаций выгодно клиентам застройщика: себестоимость строящегося жилья снизилась на 6-7% (можно посчитать внушительную экономию и в рублях, учитывая динамику цен), а все производственные и технологические процессы остались на прежнем высоком уровне. Как? Несложно. Уменьшилась сумма НДС на стоимость квадратного метра, возводимого с использованием деталей и железобетонных конструкций комбината. Единая организация, унифицированные расценки, общая выгода для клиентов.

Новая организационная модель, кроме снижения затрат на управление, логистику и учет, повысила уровень контроля за каждым объектом. Ни один родитель, к примеру, не обрадуется расширению группы в детсаду или в школьном классе. Напротив, чем индивидуальнее надзор за строительством «своего» корпуса дома в составе жилого комплекса, тем проще покупателю, проще банкам, проще государству в лице налоговой службы.

А что сложнее – застройщик берет на себя.

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АО СЗ "ДСК-1"