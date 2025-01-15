В Сургуте появилось 100 современных камер видеонаблюдения благодаря «ДСК-1»

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Компания «ДСК-1» , один из крупнейших застройщиков ХМАО-Югры, приобрела для Сургута 100 современных камер видеонаблюдения. Они будут установлены на улицах города и интегрированы в систему «Безопасный город». Это муниципальная программа, которая сегодня активно реализуется не только в столице, но и в других крупных городах России, в том числе – в Сургуте.

Главная цель программы, как следует уже из названия, – повышение уровня общественной безопасности для жителей городов с помощью постоянного видеомониторинга. Любая нештатная ситуация моментально фиксируется камерой и служит сигналом для правоохранительных органов. Как опытный девелопер, «ДСК-1» очень хорошо чувствует запросы югорчан на спокойную жизнь, поэтому инициативная передача 100 камер видеонаблюдения – вклад компании в развитие подобных систем в родном городе.

«Это серьезный и важный шаг к созданию безопасной городской среды, который на практике поможет предотвратить правонарушения, улучшить статистику раскрываемости и профилактику разного рода инцидентов, снизить уровень тревожности и укрепить ощущение защищенности для жителей и гостей Сургута», – отмечают в самой компании.

Мировой опыт наглядно демонстрирует, что условный «индекс счастья» граждан независимо от географии во многом зависит именно от того, насколько спокойно чувствует себя человек в общественном пространстве. Когда говорят «как в Дубае», в первую очередь имеется в виду его вполне заслуженное место в топе рейтинга самых безопасных для туристов городов мира. Секрет «дубайского ларчика» прост: главное оружие местной полиции – повсеместное внедрение передовых систем видеонаблюдения.

В «ДСК-1» уверены, что Сургут вправе рассчитывать как минимум на аналогичный ориентир. Ключевое преимущество использования камер видеонаблюдения – расчет на постоянный профилактический эффект: понимая бесполезность попыток укрыться от «всевидящего ока», потенциальный правонарушитель с большой долей вероятности вообще откажется от задуманного. И это не предположение, а наработанная годами практика. Единая система «Безопасного города» создает принцип непрерывной картинки, когда множество камер «передают» передвижение объекта на всем пути следования.

Камеры с технологией распознавания лиц от «ДСК-1» будут установлены на оживленных и тихих улицах, во дворах, в парках, скверах и других общественных местах. Это позволит минимизировать количество «слепых зон», что уже в ближайшей перспективе повысит уровень контроля за ситуацией в городе и скорость реагирования правоохранителей в случае чрезвычайных происшествий.

Согласно официальным данным Минцифры России, сегодня более 60% преступлений раскрываются с помощью видеоизображения в доказательной базе. Помимо прочего, видеонаблюдение помогает предотвратить кражи и конфликты, а при необходимости может служить доказательством вины или невиновности, к примеру, в случае спорной аварийной ситуации на дороге. В итоге это укрепляет чувство безопасности у сургутян.

Еще один большой плюс – видеокамеры с технологией распознавания лиц становятся основой для дальнейшего развития инфраструктуры «умного города», комфортного и безопасного. Искусственный интеллект уже служит надежным инструментом в процессе реализации таких проектов.

И в этом отношении инициатива застройщика неслучайна – «ДСК-1» всегда с особым вниманием относится к обеспечению безопасности югорчан. Системы видеонаблюдения, разумеется, предусмотрены на территории всех проектов компании. Камеры будут установлены, в том числе, в жилом комплексе «Крылов» в 39-м микрорайоне Сургута и в ЖК «За ручьём», финальный дом которого возводится в центре города. Плюс закрытая огороженная территория, индивидуальная система доступа, свободные от автомобилей дворы.

Компания внедряет максимум передовых идей и современных решений для повышения комфорта и спокойствия жителей. Поэтому передача камер видеонаблюдения Сургуту рассматривается как логичное продолжение инвестиций «ДСК-1» в безопасность. Избытка которой нет и быть не может.

Erid: 2SDnjbumJdS

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АО СЗ "ДСК-1"