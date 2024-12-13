Эксперты уверены, что недвижимость остается главным активом во всем мире

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Инвестиции в недвижимость всегда были одним из самых популярных инструментов приумножения капитала. Однако в период экономической нестабильности и высоких ипотечных ставок люди стали чаще вопросом, не лучше ли положить деньги на депозит?

Между тем эксперты утверждают, что недвижимость остается одним из самых понятных и твердых продуктов. В долгосрочной перспективе она не снижает своей стоимости, а только растет в цене. Как бы не менялись тренды, какие бы потрясения не происходили на рынке, недвижимость остается главным активом во всем мире. Она понятна и доступна потребителю в разных видах.

«Коммерческая недвижимость уже пережила период снижения доходности, связанный с пандемией и началом СВО. Сейчас она показывает доходность выше, это связано с ее твердостью и ростом спроса. Но рост спроса не всегда гарантирует рост доходности. Чем выше доходность, тем выше риск. Раньше доходность коммерческой недвижимости была рыночная – 12% годовых, 8 лет окупаемости или 100 арендных платежей. Сейчас – 10-14 лет, ниже 10% годовых и 110-130 платежей. По прогнозам такой она и останется, но мы ожидаем рост арендных ставок», – говорит руководитель Ассоциации редевелоперов России, владелец компании «Колесник» Сергей Колесник.

Совсем по-другому работают деньги на банковском вкладе. Пока они лежат, приносят доходность. Но не прирастают в своей стоимости, а, возможно, даже снижаются.

Чтобы правильно выбрать недвижимость для инвестиций, важно смотреть на локацию и ее уникальность. В спальных микрорайонах есть свои плюсы – там живет много людей, но может быть и очень много коммерческой недвижимости. Кроме того, новый микрорайон может медленно заселяться. А Авторский квартал Машаров, к примеру, находится в центре. Центральная локация ограничена в лотах, поэтому объекты там крепче и чувствуют себя увереннее даже в сложные времена.

«Кроме того, «Машаров» – это интересная концепция, много стекла, объект интегрированный в уже сформированную городскую среду. Компания «Колесник», перестраивая недвижимость, работает в сложившихся локациях, где уже понятен трафик и его плотность. Так бывшая «Пещера», теперь ТЦ «Парковый», реализуемый совместно с «Флакон», расположен в уникальной локации, в районе Дома обороны, где самая дорогая недвижимость города, самый большой парк, где не хватает коммерческих помещений хорошего качества. Помимо самой Обороны и ее трафика, рядом есть «Цимлянское», и другие загородные кварталы с комплексной застройкой. Это пример того, почему важно делать ставку на локацию. Так или иначе люди выбирают недвижимость под себя, но с целью инвестиций предпочитают именно центр», – комментирует редевелопер.

Таким образом, можно сделать вывод, что вклад является быстрым, стабильным, но, к сожалению, краткосрочным доходом. В то время как покупка недвижимости с большей вероятностью принесет прибыль и сохранит средства в будущем.

Узнать подробнее об Авторском квартале Машаров и выбрать лот для инвестиций можно на официальном сайте проекта

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ООО "СЗ "ЖК "МАШАРОВ"

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