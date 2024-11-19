«ДСК-1» рассказали о дистанционных сделках

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Онлайн-покупки – набирающий популярность тренд на рынке жилья. Дистанционные сделки снимают географические барьеры, позволяют стать владельцем недвижимости, находясь в любой точке мира. И теперь такая возможность есть у покупателей квартир в проектах известного в Югре застройщика « ДСК-1 »: на сайте компании начал работу « Личный кабинет » покупателя, где можно не только подробно ознакомиться со всеми жилыми комплексами девелопера, но и приобрести квартиру в них.

Переход в онлайн – удобное для клиентов решение. В «Личном кабинете» можно ознакомиться с разными планировками, сравнить варианты, забронировать квартиру, подать заявку на ипотеку, заключить договор и оплатить покупку. Все это – через телефон, планшет или ноутбук. Главное – доступ в интернет. И совершенно не важно, где находится покупатель: на даче, в другом городе или в другой стране, пьет утренний кофе или загорает на пляже. В случае возникновения вопросов можно получить персональную консультацию – по телефону, в мессенджере или чате.

Прежде всего сервис будет полезен для иногородних покупателей. Им не придется покидать родной дом, тратить деньги на дорогу и оплату отелей, чтобы купить квартиру. Теперь это можно сделать из дома, под чутким контролем профессиональных менеджеров, которые сопровождают покупателя на каждом этапе дистанционной сделки.

«После подтверждения брони нужно оформить электронную подпись и подать заявку на сделку. Даже подписать кредитный договор можно сидя на своей кухне с чашкой утреннего кофе. При этом весь процесс максимально прозрачен и безопасен. Да, это реальные возможности современных информационных технологий, и мы с радостью их предлагаем», – пояснили в компании «ДСК-1» .

Купить квартиру онлайн сегодня можно в одном из четырех жилых комплексов застройщика: ЖК «Крылов» и финальном доме бизнес-класса ЖК «За ручьём» в Сургуте, в ЖК «Прибрежный парк» в Нефтеюганске и ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске. Это детально продуманные проекты в развитых и перспективных районах с насыщенной инфраструктурой вокруг: детские сады, школы, поликлиники – все есть в шаговой доступности. В каждом жилом комплексе – дворы, свободные от машин, интересные и безопасные детские площадки, зоны для спорта и спокойного отдыха, дизайнерские лобби и не только.

Для удаленной покупки доступны абсолютно все форматы жилья, в том числе квартиры с кухней-гостиной, мастер-спальней, дополнительным санузлом, угловым остеклением. Для комфорта будущих новоселов застройщик предусматривает ниши под постирочные или гардеробные, а также для удобного хранения есть возможность приобрести индивидуальную кладовую. Все квартиры сдаются в предчистовой или чистовой отделке, а также есть полностью готовые для жизни форматы с мебелью, которые тоже можно приобрести онлайн. Ведь девелопер «ДСК-1» стремится предлагать своим клиентам не только актуальные решения для жизни, но и передовые инструменты для удобной покупки квартир.

Справочно о компании:

«ДСК-1» – крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании – жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid: 2SDnjebWSfV

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АО СЗ "ДСК-1"