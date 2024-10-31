ЖК «Георгиевский» и «Заречный» стали номинантами Градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК-2025

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Жилой комплекс «Георгиевский» в Сургуте и «Заречный» в Нефтеюганске стали участниками Градостроительного конкурса новостроек России ТОП ЖК-2025. Оба комплекса зданий возвела группа компаний «Сибпромстрой».

ЖК «Георгиевский» попал в номинацию «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре». Уникальность квартала заключается в собственной набережной. Ни в Сургуте, ни в Сургутском районе, пожалуй, больше нет крупных жилых комплексов, которые бы обладали собственной благоустроенной набережной у могучей сибирской реки Обь.

ГК Сибпромстрой ЖК "Заречный"

В свою очередь ЖК «Заречный» вошел в число участников по двум номинациям: «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре, доступное жилье». Одним из ключевых критериев оценки стала средняя стоимость квадратного метра – до 135 тысяч рублей.

«ТОП ЖК» ‒ это федеральный проект, в котором оценивают жилые комплексы-новостройки по всей территории России.

ГК Сибпромстрой ЖК "Белые ночи"

ГК Сибпромстрой ЖК "Жемчужина Оби"

Стоит отметить, что жилые комплексы группы компаний «Сибпромстрой» не первый год становятся участниками таких масштабных конкурсов. Например, ЖК «Жемчужина Оби» и ЖК «Белые ночи», построенные в Сургуте, стали лучшими в своих номинациях премии ТОП ЖК-2024.

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