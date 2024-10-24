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​Компьютерная «Академия ТОП» в Сургуте продолжает реализовывать бесплатный федеральный проект в сфере образования для детей «Билет в будущее»

Компьютерная «Академия ТОП» в Сургуте готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров

​Компьютерная «Академия ТОП» в Сургуте продолжает реализовывать бесплатный федеральный проект в сфере образования для детей «Билет в будущее»
Фото: компьютерная «Академия ТОП»

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Выбор будущей профессии — один из самых ответственных шагов в жизни. Результаты исследований показывают, что 90% школьников не могут ответить на вопрос, кем они хотят стать, когда вырастут. В этом контексте профориентационные мероприятия становятся ключевым элементом образовательного процесса и важным этапом формирования карьерных навыков.

Федеральная компьютерная «Академия ТОП» в Сургуте, которая готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров, недавно стала партнёром федеральной программы «Билет в будущее», направленной на профориентацию школьников. Теперь академия не только учит своих студентов гибким профильным знаниям, но и помогает школьникам определиться с карьерным треком.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения в рамках нацпроекта «Образование». К нему уже присоединились 87 филиалов академии, в том числе в городе Сургуте.

Программа «Билет в будущее» охватывает учащихся разных возрастных групп — 6-7, 8-9 и 10-11 классов. В рамках проекта школьники получат возможность испытать себя в различных профессиях сферы IT через профпробы и мастер-классы. Учащиеся смогут разрабатывать собственные компьютерные игры или мобильные приложения, создавать дизайн визиток, а также участвовать в других увлекательных активностях, которые помогут им раскрыть свои таланты.

Среди преимуществ прохождения программы «Билет в будущее» вместе с «Академией ТОП» можно выделить такие, как полезные знакомства, понимание рынка труда, уверенность в себе. Так, у школьников появится возможность завести знакомства и установить связи с профессионалами, что может быть полезно в дальнейшем. Они будут понимать требования рынка труда и смогут адаптироваться к ним, что повышает их конкурентоспособность при устройстве на работу. Кроме того, знание о том, что они делают осознанный выбор, может повысить уверенность школьников в своих силах и мотивацию к обучению.

А тем, кто уже определился с выбором карьеры в IT-сфере, стоит рассмотреть возможность параллельного обучения в колледже цифровых технологий «Академия ТОП» во время школьных лет. Поступление в колледж проходит через внутреннее тестирование, что избавляет от необходимости сдавать ЕГЭ и ОГЭ, предоставляя удобный и безопасный путь к образованию. Среди множества преимуществ такого обучения можно выделить стажировки и практику в ведущих ИТ-компаниях, возможность зарабатывать деньги уже во время учёбы, интерактивную геймификацию и продуманную систему мотивации. Студенты колледжа получают индивидуальное, оборудованное компьютерами рабочее место и имеют шанс создать собственное портфолио, которое поможет в дальнейшем трудоустройстве.

Для детей начального и среднего школьного возраста существует Малая компьютерная академия. Здесь ребята развивают универсальные навыки, которые пригодятся им в любом деле. Школьники учатся работать над собственными проектами как в группах, так и индивидуально, что способствует формированию навыков сотрудничества, планирования и достижения поставленных целей. Независимо от будущей профессии, знания, полученные в академии, окажутся востребованными. Для детей 9-12 лет предусмотрены занятия по ознакомлению с компьютерными технологиями, интернет-безопасностью, а также практике создания собственных игр и робототехнических изделий на базе LEGO. А для подростков 13-14 лет — возможность самостоятельно разработать технические проекты, как-то игровые приложения, веб-сайты и стартапы, что поможет спланировать дальнейшее образование в вузах.

Для взрослых, желающих освоить новую, востребованную профессию в возрасте от 15 до 55 лет, «Академия ТОП» предлагает интенсивные очные IT-курсы в Сургуте. А тем, кто предпочитает дистанционное обучение, доступны курсы по популярным направлениям, таким как программирование, графический дизайн, кибербезопасность и сетевые технологии, через онлайн-филиал.

26 октября в 12 часов в Академии пройдет мастер-класс «Создание 3D персонажа по мотивам Roblox» для детей 9-14 лет и их родителей

Приходите, посмотрите и попробуйте. Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3462) 779-349 или через форму на сайте Академии.

Erid: 2SDnjcZpnZy

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АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП"


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24 октября в 10:44, просмотров: 904, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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