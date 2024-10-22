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Высокая ключевая ставка сделала рыночную ипотеку дорогой и недоступной для многих заемщиков, но необходимость в улучшении жилищных условий у югорчан остается. Понимая это, девелопер «ДСК-1» совместно с банками-партнерами предложил своим клиентам ипотеку под сниженный процент.

Купить квартиру по ставке ниже рыночной можно в корпусах 4.2 и 4.3 ЖК «Крылов». Ставка – 12,9% на период строительства дома*, после его ввода она будет увеличена до базового уровня. Первоначальный взнос – от 15,01% годовых.

В корпусах 4.2 и 4.3 представлен широкий выбор планировочных решений для любого жизненного сценария – от функциональных однокомнатных квартир до просторных трехкомнатных. Есть нестандартные планировки, например, с просторной кухней-гостиной или мастер-спальней, а также форматы с дополнительными санузлами. Заботясь о комфорте будущих новоселов, застройщик также предусматривает в квартирах ниши под шкафы для хранения вещей.

Купить одну из меблированных квартир, которые представлены как раз в корпусе 4.3, тоже можно в ипотеку со сниженной ставкой. Стоимость кухонного гарнитура и бытовой техники для кухни, которые будут в квартире, а также платяного шкафа, уже включена в итоговую цену, а значит, и в ипотеку.

В остальных корпусах ЖК «Крылов», где предлагаются квартиры с полной отделкой и сантехникой, доступна траншевая ипотека**. Это еще один выгодный способ покупки, предполагающий выдачу кредита заемщику не одной суммой сразу, а частями или траншами. Общая сумма займа формируется постепенно, к моменту завершения строительства, позволяя снизить ежемесячные платежи на начальных этапах кредитования.

Траншевая ипотека выгодна как при покупке жилья для себя и своей семьи, так и в качестве инвестиций. Благодаря сниженной финансовой нагрузке на этапе строительства заемщик сможет копить деньги на ремонт или совмещать кредит с арендой.

Жилой комплекс «Крылов» возводится в перспективном 39-м микрорайоне Сургута. В шаговой доступности есть несколько школ и детских садов, поликлиника, супермаркет, аптеки, парк «Новые ключи» и парк им. Крылова, а также хвойный лес, который в будущем тоже станет парком, – идеальное место для спокойных вечерних прогулок и утренних пробежек.

Пространства для спорта и отдыха появятся и на территории самого жилого комплекса. Это детские площадки, воркаут-зоны, места для отдыха в тени деревьев. Также для жителей ЖК «Крылов» будет работать соседский центр, где можно организовать мастер-класс, провести деловые переговоры или день рождения ребенка, встретиться с друзьями.

Территория дома для безопасности жителей будет свободна от автомобилей. Холлы – дизайнерские, с зоной для ожидания, колясочной для хранения детского транспорта и душевой для мытья лап домашним питомцам. Девелопер «ДСК-1» продумал каждую деталь проекта для удобства будущих жильцов, а теперь предлагает югорчанам сразу несколько выгодных решений для комфортной покупки квартиры мечты.

*Полные условия проведения акции здесь.

**Ознакомиться с полными условиями кредитования можно по ссылке.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч «квадратов».

Erid: 2SDnje5crwD

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АО СЗ "ДСК-1"