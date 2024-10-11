Конференция по музейному маркетингу объединила специалистов из восьми регионов страны

Работники музеев Ханты-Мансийского автономного округа побывали на образовательной конференции «Родные музеи. Основы маркетинга», состоявшейся в Санкт-Петербурге. Форум объединил более 50 профессионалов со всей страны – наряду с югорчанами в нем участвовали музейщики из Омской, Томской, Оренбургской, Смоленской, Псковской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга.

В течение трех дней в рамках форума проводились лекции, дискуссии, практические занятия. Специалисты обсуждали, как выстраивать работу с целевыми аудиториями, разрабатывать стратегии продвижения, создавать партнерства. Все слушатели получили сертификаты государственного образца о повышении квалификации.

«Точно так же, как музей строит общение с посетителем, так и музейным сотрудникам важно вести диалог друг с другом. Конференция – прекрасно подходящая для этого площадка. Такие встречи дают возможность построить (в том числе и через неформальное общение) ткань профессионального сообщества, обменяться мыслями, опытом. Наконец, просто подружиться. Это особенно важно в такой огромной стране, как наша: музеев много, рутины полно, но сознание общности – бесценно», – считает заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков.

Образовательный форум для музейщиков прошел при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Директор программы Ярина Сугакова пояснила, что если в прошлом году основным инструментом проекта «Родные музеи» была акселерация (эксперты помогали музейщикам доработать культурные проекты, оказывали всестороннюю поддержку), то в 2024-м было решено организовать региональную конференцию для обмена опытом и наработками.

«Уверена, что новая конференция дала нашим участникам пищу не только для размышлений, но и для идей будущих ярких творческих проектов», – отметила Сугакова.

Одним из участников конференции стал завсектором проектной деятельности Государственного художественного музея из Ханты-Мансийска Демури Апаликов. Он убежден, что в медиапространстве музеи должны позиционироваться как важный институт формирования культурных смыслов.

«Ведь музей – это не какое-то пыльное хранилище. Это временной портал, с помощью которого человек погружается в совершенно другое измерение», – отметил Апаликов.

Напомним, при поддержке «Родных городов» Государственный художественный музей организовал в этом году пленэр и выставку к 90-летию художника Геннадия Райшева, а также реализовал ряд других значимых проектов.