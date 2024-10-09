Как продуманные планировки и зеленые зоны «Скандиа» создают идеальные условия для семейной жизни

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Компания «Скандиа» создает пространства, где каждый может найти баланс между динамикой города и спокойствием природы. Специализируясь на проектировании домов малой и переменной этажности, «Скандиа» воплощает свою миссию — дарить семьям уют, комфорт и вдохновение.

Гармония с природой и городом

Каждый проект «Скандиа» располагается в окружении водоемов, парков и природных зон. Это не случайно: философия компании базируется на экологичности и бережном отношении к окружающей среде. В кварталах используются естественные цвета, натуральные материалы и сдержанная архитектура, что позволяет гармонично вписать застройку в природу.

Жизнь здесь — это возможность отвлечься от городской суеты и насладиться спокойствием и чистым воздухом, не покидая границы мегаполиса.

Технологии строительства и шумоизоляция

Компания уделяет особое внимание качеству строительства и комфорту будущих жителей. «Скандиа» использует современные технологии шумоизоляции. Межквартирные стены выполнены из трех слоев: два ряда керамзитоблока с шумоизоляционным материалом между ними. Также на каждом этапе строительства — от стяжки пола до отделки — применяются решения, которые снижают шум и делают жизнь в квартире максимально комфортной.

Например, под стяжку пола укладывается акустический материал из минераловатного утеплителя, что минимизирует шум через плиты перекрытия. А в квартирах, примыкающих к лифтовым шахтам, установлена дополнительная шумоизоляция.

Пространства для жизни и продуманные планировки

В проектах «Скандиа» предусмотрены большие окна, которые наполняют квартиры естественным светом. Это пространство, где каждый уголок имеет свое назначение: здесь будет уютно как небольшим семьям, так и тем, кто ценит простор и открытые решения.

В кварталах будет удобно жить и работать. На первых этажах с внешней стороны домов спроектированы коммерческие помещения под офисы и магазины. В будущем там откроется все необходимое: аптеки, кофейни, ателье, спортивные центры.

Благоустройство дворов и инфраструктура

Кварталы «Скандиа» — это не только комфортные квартиры, но и внимание к благоустройству дворовых территорий. Озеленение, детские и спортивные площадки, зоны отдыха — все это помогает жителям находить баланс между активной жизнью и отдыхом. В каждом проекте предусмотрены места для прогулок, игр, занятий спортом.

В шаговой доступности находятся школы, детские сады, спортивные объекты и магазины. Это делает жизнь семей удобной и насыщенной, когда все необходимое находится рядом.

Проекты «Скандиа»: реализованные и строящиеся

Компания уже реализовала несколько проектов:

— Квартал в Комарово Парк (1 очередь): два дома переменной этажности, 17 коммерческих помещений.

— Квартал в Комарово: три дома, 12 квартир с отдельным входом, 25 коммерческих помещений.

Квартал расположен между Червишевским и Московским трактом, рядом с поселком Дударево. Благодаря дворам без автомобилей, современным спортивным и детским площадкам, а также продуманному озеленению, здесь можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь природой и временем с близкими. Рядом есть школа и детсад.

— Квартал у Озера (1 и 2 очередь): девять 4-этажных домов, 43 помещения под магазины и офисы.

Уютный квартал, состоящий из 4-этажных домов в районе Гилевской рощи, выполнен в скандинавском стиле и окружен двумя озерами. Здесь органично сочетается малоэтажная застройка с современной городской инфраструктурой. На первом этаже вдоль внешней стороны квартала расположены коммерческие помещения, а закрытый двор доступен только для жителей и их гостей. Природное окружение, низкая плотность населения и приятные прогулочные зоны создают атмосферу отдаленности от городской суеты.

— Квартал у Реки: дом на 10–18 этажей, 22 коммерческих помещения.

Квартальная застройка из пяти секций переменной этажности с видом на реку и Мост Влюбленных.

В настоящий момент строятся новые проекты, которые обещают стать не менее комфортными:

— Квартал в Слободе: два дома переменной этажности.

Находится в центре Тюменской слободы, напротив гимназии №4, между сквером Вьюжный и лесопарком. Идеальное расположение для семей с детьми: проект обеспечит комфортное и экологически чистое пространство для жизни. Кроме того, в Слободе есть все необходимое для активного образа жизни − здесь есть множество интересных спортивных студий на любой вкус.

— Квартал в Комарово Парк: продолжение успешного проекта в новом районе.

Расположенный между Московским и Червишевским трактами, этот жилой комплекс обещает стать зеленым оазисом в городской черте. Он идеален для тех, кто ценит близость к природе, не покидая города.

— Дом на берегу Туры: 25-этажный дом с панорамным видом на реку.

Проект, который идеально расположится на живописном берегу реки Тура, подарит жителям возможность наслаждаться видами природы, праздничными фейерверками и великолепным освещением моста Влюбленных прямо из своих окон. Проект расположен неподалеку от «Квартала у Реки», в районе ДОК. Всего в 8-10 минутах езды находятся городская набережная, исторический центр, несколько образовательных учреждений и Легкоатлетический манеж.

— Квартал у Озера: малоэтажные дома с лифтом, в окружении озер и парков.

Этот малоэтажный квартал почти завершен, и будущие жители смогут получить ключи уже весной следующего года. Он также создан для тех, кто ищет уединение, комфорт и удобную инфраструктуру рядом с природными объектами.

— Таунхаусы: уютные двухэтажные дома рядом с коттеджными поселками.

Квартал из 72 таунхаусов станет настоящей находкой для тех, кто мечтает о загородной жизни с удобствами городской инфраструктуры. Школа, детские сады, поликлиника, места для прогулок, спортивные и детские площадки, магазины. В шаговой доступности уже есть действующая инфраструктура. Рядом также находится большой лесопарк, где можно наблюдать за пернатыми соседями или, например, устраивать утренние пробежки.

Семейные ценности и комфорт для жизни

Кварталы «Скандиа» созданы для семей. Они предлагают не просто жилье, а пространство для жизни, где можно воплощать свои сценарии и находить новые увлечения. Здесь будут комфортно чувствовать себя семьи с детьми, и каждый найдет для себя уголок для отдыха и вдохновения.

Компания не только строит качественные дома, но и создает атмосферу добрососедства и уюта, где каждый член семьи будет чувствовать себя комфортно. Квартира — это не просто стены и крыша, это место, где рождаются мечты и создаются теплые воспоминания.

Erid: 2SDnjeTyCcA

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ООО «СКАНДИА»