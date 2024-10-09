ЖК «Набережный» в Сургуте — это просторные квартиры, современный комфорт и зеленые зоны рядом с домом

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В Сургуте на проспекте Набережный уже завершается строительство первого дома нового жилого комплекса «Набережный». И это только начало — проект включает восемь домов с благоустроенным пространством, где красочные виды природы гармонично сочетаются с современными технологиями комфортной жизни.

И самое главное — застройщиком выступает ООО «Специализированный Застройщик «Жилищный Комплекс «Набережный» — дочернее предприятие АО «Завод промстройдеталей», компания с огромным опытом и репутацией, созданная еще в 1967 году. Она не только возводит дома, но и использует свои собственные материалы на каждом этапе строительства, что гарантирует качество.

ЖК «Набережный» — это не просто жилое пространство, это целая жизнь на берегу протока реки. Представьте себе: после напряженного дня вы выходите на собственную набережную, чтобы прогуляться вдоль воды, подышать свежим воздухом и сбежать от городской суеты. И все это прямо под окнами вашего дома!

Чем еще этот жилой комплекс привлекает внимание?

Отличное расположение. ЖК «Набережный» наполнен полноценной инфраструктурой. Рядом расположены детские сады, школы, магазины, парки и скверы.

Комфорт в каждой детали. Для будущих жителей предусмотрены дизайнерские подъезды с консьержем, просторные колясочные, а лифты спускаются прямо в закрытый паркинг, оборудованный системой видеонаблюдения.

Забота о домашних питомцах. Для владельцев собак предусмотрена огороженная площадка для выгула всего в 30 метрах от дома. А если ваш питомец испачкает лапы — в каждом подъезде можно воспользоваться специальной мойкой для животных.

Удобство для детей. Спортивные зоны и площадки для малышей и подростков — здесь найдется место для каждого члена семьи. А сам жилой комплекс окружен зеленью и создает настоящую атмосферу уюта и покоя.

Записаться на показ можно по телефону: +7 (3462) 20-60-10.

Подробная информация о Застройщике – ООО СЗ «ЖК Набережный» и жилом комплексе представлена на сайте naberezhniy.ru

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ООО СЗ «ЖК Набережный»