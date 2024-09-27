Ханты-Мансийский НПФ поддержал Кросс нации в нескольких городах Югры: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

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21 сентября по всему округу прошел «Кросс нации — 2024», в забегах на различные дистанции приняли участие более 23 тысяч югорчан.

В Ханты-Мансийске мероприятие прошло в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. На дистанцию вышли свыше 3,5 тысячи жителей. В Сургуте забег прошел на стадионе «Спортивное ядро», в Нефтеюганске на стадионе «Нефтяник», а в Нижневартовске на стадионе «Центральный».

Для всех атлетов организаторы подготовили на выбор шесть дистанций, различных по протяженности и другим критериям. Так, например, бежать могли даже семьи с маленькими детьми – в рамках семейного старта.

Забег проходит уже в 15 раз, впервые он прошел в 2009 году. Ханты-Мансийский НПФ всегда с радостью поддерживает спортивные соревнования и дарит призы участникам и победителям.

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