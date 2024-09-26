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​Для югорчан действуют скидки до 15% на квартиры в двух ЖК

Специальное предложение на покупку готовых квартир в ЖК «Георгиевский» и ЖК «Заречный»

​Для югорчан действуют скидки до 15% на квартиры в двух ЖК
Фото: ГС «Сибпромстрой»

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ГС «Сибпромстрой» предлагает жителям Югры воспользоваться уникальным предложением. Только до конца ноября при покупке квартиры в ЖК «Георгиевский» или ЖК «Заречный» вы получите скидку – до 15% от цены при оплате за счет собственных средств или под стандартные условия ипотеки.

Приведем пример с ЖК «Георгиевский»:

‒ Однокомнатная квартира площадью 53 квадратных метров, стоимостью 6 520 000 рублей, с учетом скидки -15% будет стоить 5 542 000 рублей;

‒ Двухкомнатная квартира площадью 73 квадратных метра со скидкой будет стоить 6 307 000 рулей, а не 7 420 000 рублей;

‒ Трехкомнатная квартира 95 квадратных метров, стоившая 8 790 000 рублей, теперь стоит 7 471 500 рублей.

ЖК «Георгиевский»

ЖК «Заречный»

Спецпредложение актуально до 30 ноября 2024 года. Поторопитесь, количество акционных квартир ограничено!

Подробную информацию можно узнать по телефону отдела продаж: +7 (346) 276-58-40 или на сайте.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"


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