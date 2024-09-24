Внедрение ТИМ-технологий в комплексный процесс архитектурно-строительного проектирования – серьезный шаг вперед прежде всего для отрасли жилищного строительства

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Использование новых цифровых технологий с переводом здания в 3D-модель дает возможность синхронизировать и объединить все данные об объекте. Это, в свою очередь, повышает эффективность управления любыми вносимыми в модель здания изменениями. Даже минимальная корректировка проекта тут же отображается по всей цепочке взаимосвязанной документации – от планов этажей и визуализации до чертежей и календарных планов. Для застройщика это превосходный прикладной инструмент, позволяющий кратно снизить вероятность ошибки при повышении эффективности контроля за всем жизненным циклом проекта.

Что касается преимуществ ТИМ для покупателей, они еще более очевидны. Во-первых, существенно повышается качество строительства при заметном сокращении сроков выполнения строительных работ. Во-вторых, проектирование с использованием новых технологий гарантирует более качественное обслуживание дома управляющими компаниями уже на стадии эксплуатации. 3D-модель здания содержит всю информацию о расположении инженерных сетей и оборудования, что существенно облегчает оперативный контроль их технического состояния. В-третьих, расширяются возможности для внедрения набирающей популярность среди клиентов системы «умный дом». В итоге продукт, предлагаемый покупателям, функционально улучшается.

Компания «ДСК-1» давно и активно внедряет ТИМ-технологии на линейке своих объектов, планомерно наращивая масштабы цифровизации застройки. При этом совершенствование систем моделирования затрагивает даже те проекты, которые изначально рассматривались в облаке премиум-сегмента. В частности, финальный дом № 2 проекта «За Ручьём» спроектирован как жилье бизнес-класса. На сегодняшний день дом уже отвечает абсолютно всем нормативным требованиям, предъявляемым к комплексам такого формата. Однако по результатам трехмерного анализа, проведенного с привлечением цифровых ресурсов ТИМ, выяснилось – нет предела совершенству.

В финальном доме «За Ручьём», например, очень гармонично сочетаются две технологии: монолитная и альтернативная пластинная. Искусственный интеллект продемонстрировал – этот нюанс, равно как и некоторые другие, имеет скрытые резервы для совершенствования. Менеджмент «ДСК-1» принял решение использовать такую возможность и добавить в проект качественные улучшения в интересах своих клиентов. Тем более, подобная мера не потребует дополнительных временных затрат: технологии ТИМ автоматически «подсказали» направление корректировок, поэтому новые параметры никак не повлияют на утвержденный график строительства.

Возведение финального дома «За Ручьём» идет по плану. Но на еще более высоком уровне. Информационное моделирование позволяет.

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АО СЗ "ДСК-1"