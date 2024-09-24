Квартиры ГК «Сибпромстрой» по выгодной фиксированной ставке от 5,8%

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В России обсуждаются новые льготные ипотечные программы, которые делают жилье доступнее для многих семей. Однако, не все исполнители жилищного строительства предлагают одинаково выгодные условия.

ГК «Сибпромстрой» совместно с банком «СНГБ» рады предложить своим клиентам уникальную возможность сэкономить. Благодаря выгодной программе ставка по ипотеке на первые пять лет составит всего 5,8% ‒ это значительно ниже стандартных рыночных ставок и делает покупку жилья еще более привлекательной.

Главным плюсом такой программы стало уменьшение ежемесячного ипотечного платежа. С такой выгодой можно направить сэкономленные денежные средства на будущий ремонт или покупку мебели.

«Сибпромстрой» ‒ это надежный застройщик с многолетним опытом работы на рынке недвижимости. Компания строит качественное и современное жилье по самым выгодным ценам. Причем, их объекты расположены в различных районах, позволяя выбрать жилье по своим предпочтениям.

Основные условия ипотеки:

Первый взнос от 20,1%;

Ставка 5,8% на первые пять лет;

Воспользоваться предложением может каждый;

Оформить ипотеку можно всего за один визит.

Подробную информацию о предложении банка-партнера можно узнать по телефону отделов продаж ГК «Сибпромстрой»: +7 (3462) 76-58-40 или на сайте.

ПСК от 12,603% до 23,829% годовых. Процентные ставки от 5,80% до 21,15% годовых. Первоначальный взнос от 15%. Срок кредитования от 20 до 30 лет. Размер полной стоимости кредита может отличаться в зависимости от понижающих и повышающих размер процентной ставки критериев (выбранных клиентом сервисов и наработанных скидок, срока и суммы кредита и т.п.), вида и суммы дополнительных платежей по договору. В течение льготного периода, срок которого не может превышать 5 лет с даты выдачи кредита, устанавливается пониженный размер процентной ставки. Размер процентной ставки определяется индивидуально по каждому кредитному договору в зависимости от условий приобретения недвижимости, согласованных с застройщиком (написать наименование застройщика), и размера первоначального взноса. Подробные условия на сайте sngb.ru. АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016

Erid: 2SDnje5GVZU

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ООО "Сибпромстрой-Югория"