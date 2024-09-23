Спортивное и культурное мероприятия в Сургуте прошли при поддержке «ДСК-1»

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Два крупных события прошли в Сургуте в сентябре – забег «Кросс нации 2024» и премьера первой постановки нового городского театра «Перпендикуляр». Партнером этих мероприятий стал известный в регионе застройщик – компания «ДСК-1» , который на протяжении уже многих лет поддерживает важные события региона самого разного уровня.

Легкоатлетический забег в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации 2024» прошел в Сургуте 21 сентября и объединил как спортсменов-профессионалов, так и просто любителей активного образа жизни. В этот день на стадионе «Спортивное ядро» для профи были организованы забеги на дистанции 5, 3 и 2 километра, а также прошли любительские массовый и семейный забеги на преодоление дистанции в 1,5 километра.

Более 2,4 тыс. участников собралось на старте – люди разных возрастов и профессий. Этот большой спортивный праздник объединил всех жителей Сургута, которые пришли на стадион, чтобы не только хорошо провести время в окружении единомышленников, но и проверить свои силы в борьбе за призы и подарки, в том числе от спонсора праздника – девелопера «ДСК-1».

В рамках партнерства застройщик также организовал на стадионе развлекательную программу для детей с участием профессиональных аниматоров и установил фотобудку автоматических снимков и моментальной печати, чтобы все спортсмены и гости праздника смогли сделать яркие фото на память. Поддерживал участников забегов большой кот «ДСК-1» – главный талисман компании.

Всероссийский День бега «Кросс нации 2024» – ежегодный массовый и масштабный праздник. Это не просто спортивное мероприятие, а социально значимое событие общероссийского масштаба. Ведь его основная цель – привлечение к занятиям физической культурой россиян и, самое главное, вовлечение всех жителей нашей большой страны в одно общее большое событие, что близко по своей философии девелоперу «ДСК-1».

Застройщик не просто строит дома, а создает продуманные жилые проекты, объединяющие жителей, в том числе благодаря спортивным точкам притяжения на территории комплексов. Интеграция спортивной инфраструктуры в жилые проекты – важный тренд «ДСК-1»: в рамках своих проектов девелопер создает воркаут зоны, площадки для тренировок на свежем воздухе, зоны для занятий йогой, устанавливает теннисные столы и организует площадки для командных спортивных игр. В ЖК «Крылов», который строится в 39-м микрорайоне Сургута, девелопер запроектировал также веломаршруты для тренировок и активных прогулок, а в финальном доме бизнес-класса «За ручьем» в центре города откроется фитнес-центр.

Но точки притяжении не только для спорта создает девелопер на территориях своих проектов. Но и, например, пространства для спокойного досуга, творчества, искусства. Так, в ЖК «Крылов» появится соседский центр, где будут проводить, в том числе мастер-классы, а в ЖК «За ручьем» заработает летний кинотеатр под открытым небом, где жители смогут наслаждаться просмотром старых и новых фильмов. Ведь искусство, как и спорт, являются неотъемлемой частью жизнью современного человека.

Именно поэтому девелопер подержал еще одно важное событие сентября в Сургуте – премьеру первого спектакля «Четыре сна и одна реальность Сальвадора Дали» нового городского независимого театра «Перпендикуляр».

Спектакль объединил четыре сна известного живописца. Каждый из них был посвящен важному человеку в жизни Дали, который внес свой вклад в формирование его личности и становление. Для первых зрителей театра, пришедших на премьерный показ, девелопер подготовил угощение – печенье с пожеланиями.

Но сотрудничество театра и застройщика началось гораздо раньше: «ДСК-1» принял участие в создании декораций для премьерного спектакля. Ведь театр так же, как и девелопмент, – это искусство. Рационально и одновременно творчески подходит девелопер «ДСК-1» к созданию концепций своих проектов, архитектуры, дизайна, планировок, наполняя проекты актуальными и востребованными решениями.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч «квадратов».

Erid: 2SDnjdQiUgA

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АО СЗ "ДСК-1"