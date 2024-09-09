На выбор покупателей – квартиры с готовой отделкой и даже мебелью

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Крупный девелопер ХМАО – компания «ДСК-1» – открыл продажу квартир в корпусах № 4.1 и 4.4 новой очереди жилого комплекса «Крылов» в Сургуте.

В продажу вышли одно-, двух- и трехкомнатные форматы площадью от 38 до 88 квадратных метров. В новых корпусах – широкий выбор планировочных решений для любого жизненного сценария как классических, так и нестандартных. Например, квартиры с просторной кухней-гостиной, мастер-спальней с личным санузлом или гардеробной. Также есть варианты с дополнительными санузлами, продуманными нишами под шкафы для хранения вещей или зоной постирочной.

Во всех квартирах корпуса №4.4 будет выполнена чистовая отделка и установлен полный комплект сантехники, а в корпусе №4.1 предлагаются даже меблированные форматы. В таких квартирах предусмотрен кухонных гарнитур, обеденный стол, вместительный платяной шкаф и, конечно, отделка и вся необходимая сантехника. Собственникам останется лишь купить недостающую мебель, занести вещи, расставить предметы декора, повесить текстиль, чтобы придать пространству индивидуальность.

В отделке всех жилых помещений застройщик «ДСК-1» использовал светлые спокойные оттенки. Такой формат позволит собственникам создать в своем доме любой неповторимый интерьер, добавляя смелые активные цвета и расставляя акценты.

Стоимость квартир в новых корпусах ЖК «Крылов» начинается от 5 350 000 рублей за квартиру с отделкой в корпусе №4.4. Меблированные форматы в корпусе №4.1 предлагаются по цене от 5 650 000 рублей. Кроме того, у всех покупателей квартир в новых домах есть возможность приобрести личную кладовую – на минус первом этаже корпуса. Туда можно убрать сезонные вещи и предметы, которыми пользуются редко, чтобы разгрузить квартиру.

Жилой комплекс «Крылов» с оригинальной архитектурой расположен в перспективном районе на севере Сургута. В основу его облика лег образ книжного стеллажа. Внешне все дома ассоциируются с многочисленными библиотечными рядами: чередование вертикальных линий разной толщины символизирует книги на полке. Концепция «библиотека» поддерживается и в оформлении дворового пространства, каждый из которых символизирует определенный литературный жанр, от детектива до приключения. Здесь застройщик организует зоны для игр, спорта, отдыха и досуга на свежем воздухе.

Единую стилистику архитектуры здания продолжают и интерьеры входных групп – они тоже спроектированы в виде стоящих на полке книг. В отделке используются качественные современные природные материалы.

Помимо жилых корпусов, в ЖК «Крылов» запроектированы также соседский центр и паркинг. Комплекс оборудован системой видеонаблюдения и контролем входов. Для безопасности жителей двор свободен от машин, а для автомобилей предусмотрен паркинг и места для стоянки за территорией дома. Для комфорта жителей на территории ЖК застройщик предусмотрел зону для выгула животных и душ для мытья лап питомцев. Будет создана велоинфраструктура для любителей активного досуга и приватные пространства в тени деревья для спокойного отдыха.

«ДСК-1» продумал каждую деталь своего проекта для удобства будущих жителей. И даже офис продаж застройщик организовал на территории жилого комплекса. Здесь в день обращения можно не только получить выгодное предложение о приобретении квартиры и подобрать ипотечную программу, но и воочию увидеть территорию своего будущего дома и саму квартиру — в шоуруме, чтобы принять правильное решение о приобретении дома мечты .

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч «квадратов».

Erid: 2SDnjcsrWB4

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