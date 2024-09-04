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​​Сибпромстрой — лидер по накопленному объему ввода жилья в Югре с 2016 года

Вклад Сибпромстрой в строительный комплекс региона высоко оценивают власти Югры

​​Сибпромстрой — лидер по накопленному объему ввода жилья в Югре с 2016 года
Фото: Сибпромстрой

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Сибпромстрой стал лидером по накопленному объему ввода жилья в Югре с 2016 года. Об этом сообщает специализированный портал «Единый ресурс застройщиков». По подсчетам экспертов, за девять лет застройщик ввел в эксплуатацию более 900 тысяч кв.м. жилья в 27 жилых комплексах, или 91 дом.

Стоит отметить, что вышеуказанная строительная компания по показателям далеко ушла от ближайших коллег-конкурентов — разрыв просто колоссален: объемы по второму месту рейтинга — всего 268 тысяч метров за это же время, по третьему месту — 191 тыс.м.

Всего же в топ от «Единого ресурса застройщиков» вошли 82 организации, которые в совокупности с 2016 года ввели в Югре 2,93 млн кв. м. жилья, или 418 многоквартирных домов. Эксперты уточняют, что «объем введенного жилья определялся площадью сданных квартир и апартаментов, без учета нежилых помещений и зданий».

Помимо этого, Сибпромстрой имеет максимальный рейтинг — «5» — от портала «ЕРЗ». Это показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья. Высшая оценка означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов у компании близка к 100%. Ко всему прочему, в минувшем 2023 году два жилых комплекса Сибпромстроя стали лидерами всероссийского конкурса ТОП ЖК. Новостройка «Жемчужина Оби» заняла первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Югре, доступное жилье», а «Белые ночи» стали лучшим жилым комплексом в округе, без уточнения «доступное жилье». Почитать о том, что вывело эти высотки в лидеры, можно тут.

Вклад застройщика в строительный комплекс региона высоко оценивают и власти Югры. Так, ранее глава окружного департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Матвей Каров вручил руководству Сибпромстроя благодарственное письмо и подчеркнул высокий профессионализм сотрудников холдинга. Чиновник отметил, что несколько последних лет подряд компания становится лидером по объему ввода жилья в Югре. Так, к примеру, в 2023 году она построила и запустила в реализацию более 150 тысяч кв. м жилья, а в 2022 — более 188 тысяч кв. м.

В настоящий момент у Сибпромстроя открыто раннее бронирование на квартиры в новых жилых комплексах в Сургуте, Сургутском районе и в Нефтеюганске. О них мы рассказывали ранее.

Для справки: Получить подробную информацию об объектах компании можно на официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте: ул. Мелик-Карамова, 88 .Запись на консультацию и просмотр квартир по телефону 8 (3462)390-201.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"


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