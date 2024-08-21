«ДСК-1» применяет новейшие технологии моделирования

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724177975"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785192"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=gS0/ETyORUVqZp552pbBZECYNFAyJaGcKpQv4nQo3HpQ7G+Ci17Gh5mHzsF+ZHIiU+XDgM2v5bL36pB50leTDDmUUQD0srD2in7k1YhC7buPdrqKe721AjjdvwiJ7CGX"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=gS0/ETyORUVqZp552pbBZECYNFAyJaGcKpQv4nQo3HpQ7G+Ci17Gh5mHzsF+ZHIiU+XDgM2v5bL36pB50leTDDmUUQD0srD2in7k1YhC7buPdrqKe721AjjdvwiJ7CGX"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "145"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(44) "Позитив Продакшн (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72bc5264522afed8aa3dfeeedb834196.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:19:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:52"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "145"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724178002"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785145"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZCtXK7/KyVPYvbwBiZ0NiYY/xtwpoZdvH3JfP1HGn5cdv2+P4taALf+/s4z2wlvshMmdcknggzRrQk7PNeQMgoo9LAY64As+mxz7uLty2kGgjdbujGSG2feIFosO6E6C"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZCtXK7/KyVPYvbwBiZ0NiYY/xtwpoZdvH3JfP1HGn5cdv2+P4taALf+/s4z2wlvshMmdcknggzRrQk7PNeQMgoo9LAY64As+mxz7uLty2kGgjdbujGSG2feIFosO6E6C"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "146"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(42) "Позитив Продакшн (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "59643e643a559d5353e08b4c6ab6a85e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:20:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "146"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724178002"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785145"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZCtXK7/KyVPYvbwBiZ0NiYY/xtwpoZdvH3JfP1HGn5cdv2+P4taALf+/s4z2wlvshMmdcknggzRrQk7PNeQMgoo9LAY64As+mxz7uLty2kGgjdbujGSG2feIFosO6E6C"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZCtXK7/KyVPYvbwBiZ0NiYY/xtwpoZdvH3JfP1HGn5cdv2+P4taALf+/s4z2wlvshMmdcknggzRrQk7PNeQMgoo9LAY64As+mxz7uLty2kGgjdbujGSG2feIFosO6E6C"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "146"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(42) "Позитив Продакшн (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "59643e643a559d5353e08b4c6ab6a85e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:20:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:05"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "146"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724177975"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1724785192"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=gS0/ETyORUVqZp552pbBZECYNFAyJaGcKpQv4nQo3HpQ7G+Ci17Gh5mHzsF+ZHIiU+XDgM2v5bL36pB50leTDDmUUQD0srD2in7k1YhC7buPdrqKe721AjjdvwiJ7CGX"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=gS0/ETyORUVqZp552pbBZECYNFAyJaGcKpQv4nQo3HpQ7G+Ci17Gh5mHzsF+ZHIiU+XDgM2v5bL36pB50leTDDmUUQD0srD2in7k1YhC7buPdrqKe721AjjdvwiJ7CGX"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "145"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "59"
      ["name"]=>
      string(44) "Позитив Продакшн (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(18) "https://p-p.studio"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72bc5264522afed8aa3dfeeedb834196.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeb8xTC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(62) "ИП Качаев  Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-20 23:19:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-08-27 23:59:52"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "145"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Качаев Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC реклама на siapress.ru
ИП Качаев Д.В. ИНН 753005962110 erid:2SDnjeb8xTC реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  90,6944   EUR  100,2040  

Новости

Больше новостей
Надо ли забирать телефоны у школьников перед уроками?
Комментировать
0
Вы употребляете армянский коньяк?
Комментировать
0
Больше опросов

Новейшие цифровые технологии от «ДСК-1» = рост качества жизни в новостройках

«ДСК-1» применяет новейшие технологии моделирования

Новейшие цифровые технологии от «ДСК-1» = рост качества жизни в новостройках
Фото: ДСК-1

Erid: 2SdnjeMWwsp

Слово «революция» в обществе давно применяется с понятной осторожностью. Просто потому, что чаще всего это означает серьезнейшие изменения, практически слом привычного устройства «до основания», да еще и с неясными последствиями. Но есть и исключения, которые можно только приветствовать. В довольно консервативной строительной сфере все шире внедряются новейшие технологии информационного моделирования (ТИМ). Вот где революция действительно во благо.

ТИМ обеспечивают большую точность и слаженность всех строительных и смежных процессов, что в итоге оборачивается конкретными преимуществами для клиентов. Это, по сути, трехмерные «цифровые двойники» новостроек. Они объединяют команды и рабочие процессы, улучшают проектирование, строительство и, главное, обслуживание введенных в эксплуатацию жилых домов.

Что здесь крайне важно: ТИМ позволяют рассматривать объект именно в комплексе. Работая с виртуальной моделью здания, застройщик выявляет его слабые места, не учтенные проектировщиком. Возможность изначально заложить в программу ключевые параметры (например, инженерные изыскания, сечение колонн, толщина стен, перекрытий и так далее) является эффективным инструментом для моделирования работы сооружения и своевременного обнаружения вероятных просчетов или дефектов. Таким образом, уже на начальном этапе проектирования ТИМ служит ресурсом для принятия самых оптимальных решений в части безопасности здания.

Застройщик «ДСК-1» уже применяет ТИМ на практике. С помощью технологий информационного моделирования, к примеру, проектируются дома собственной серии ДСК 2020, школа, жилые объекты в Сургуте. Кроме того, ТИМ используется при доработке моделей в новой технологии универсальной домостроительной системы в Нефтеюганске и Нижневартовске, в дальнейшем применение возможностей ТИМ будет только расширяться. По мнению специалистов «ДСК-1», цифровые технологии сводят к минимуму количество потенциальных ошибок и неточностей на любом этапе работы с проектом.

Но главное – покупатели в итоге получают квартиру точно в срок, а также именно в том формате и качестве, которые были обещаны застройщиком.

При этом «облачные» ТИМ-сервисы серьезно упрощают компании коммуникацию с клиентами, что особенно важно на стадии эксплуатации новостройки. Ведь даже при всей готовности «ДСК-1» к выполнению собственных гарантийных обязательств по обслуживанию уже после сдачи дома использование ТИМ способно не просто сократить, но и фактически предотвратить большинство потенциальных неполадок. Каким образом? После сдачи дома застройщик снабжает управляющую компанию максимально подробными 3D-сведениями о расположении инженерных сетей и технических характеристиках установленного оборудования. Это, в свою очередь, поможет УК своевременно и точно проводить диагностические работы, контролируя качество работы всех систем.

Вообще, для «ДСК-1» именно качество было и на деле остается приоритетом во взаимодействии с клиентами – прежде всего, качество жизни. Помимо выполнения обязательств перед покупателями по вводу жилого дома в эксплуатацию, компания широко использует потенциал ТИМ для обеспечения гарантий безопасности на объекте, инженерных нововведений, разработки и реализации новых архитектурных возможностей. Это касается не только общей визуальной эстетики (хотя и она имеет для клиентов немалое значение), но и разнообразия планировочных решений.

Умный дом от «ДСК-1»? Обязательно, причем на самом высоком и надежном уровне. 3D-модель содержит все данные об обслуживающей организации и проведенных ей ремонтно-профилактических работах, о местах и дате установки датчиков и прочего оборудования, а также сведения о гарантийных обязательствах.

Наконец, информационное моделирование в «ДСК-1» – это информативная обратная связь застройщика с будущими новоселами. Предварительные просмотры точной 3D-модели здания, созданной на этапе проектирования, помогают получить как одобрение клиентов, так и их критические замечания для дальнейшей работы над совершенствованием объекта. В итоге в плюсе остаются все: клиенты получают полноценное трехмерное «ателье» для выбора жилья фактически под заказ, а застройщик – максимально точное понимание того, что необходимо и востребовано покупателями.

Неудивительно, что с помощью ТИМ-технологий на этом фоне формируется самая оптимальная и комфортная городская среда.

Справочно о компании:

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 200 тысяч «квадратов».

Erid: 2SdnjeMWwsp

Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:58, просмотров: 70, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Почти весь армянский коньяк в России оказался подделкой 658
  2. ​Доработанный проект сургутского Генплана готов. К нему есть вопросы, но он уже явно лучше предыдущей версии 604
  3. Пилоты авиакомпании «Ямал» заметили неопознанный объект в небе 562
  4. Нетрезвая женщина на Kia въехала в дерево в Нижневартовске 472
  5. ​Югорчанина осудили за незаконную поставку леса в Узбекистан 432
  6. ​В Нижневартовске спасли отравившегося мухоморами мужчину 424
  7. Мошенники обманывают россиян с помощью дипфейков 417
  8. ​Заболеваемость ковидом в Югре вновь на подъеме 398
  9. Суперлуние поразило югорчан // ФОТОФАКТ 387
  10. ​«Красавиа» свяжет Красноярск и Нижневартовск 359
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3270
  2. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1980
  3. ​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате 1600
  4. ​Церковь и архитектура 1586
  5. Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте 1502
  6. Министра просвещения ждут в ХМАО на открытие крупнейшей школы в регионе 1476
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША 1467
  8. ​«СПОПАТ» должен стать современным нормальным бизнесом – и тогда реформа общественного транспорта заработает 1436
  9. Югорчане оформили кредиты на миллионы и перевели деньги мошенникам 1376
  10. ​«Больше люди копать огород точно не поедут»: почему власти России решили изменить условия сельской ипотеки 1373
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12347
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4851
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4549
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3738
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3619
  6. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 3270
  7. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3204
  8. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 3026
  9. ​Тесно 2947
  10. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2946

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика