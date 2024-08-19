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Физкультфест и Фестиваль Hope on air: «ДСК-1» поддержал два масштабных события в Сургуте

Компания «ДСК-1» стала спонсором масштабных мероприятий в Сургуте

Физкультфест и Фестиваль Hope on air: «ДСК-1» поддержал два масштабных события в Сургуте
Фото: ДСК-1

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День физкультурника в Сургуте всегда празднуют с размахом. И этот год не стал исключением: в субботу, 10 августа, прошел Физкультфест в спорткомплексе «Снежинка», в воскресенье – 11 августа – Фестиваль Hope on air на площадке СурГУ. А крупный девелопер округа – компания «ДСК-1» – стал спонсором этих масштабных мероприятий.

Начался праздник с Физкультфеста для всей семьи. Для сургутян были организованы тренировки на свежем воздухе, турнир по играм в шахматы и шашки, семейный забег и другие активности. А «ДСК-1» в рамках партнерства по традиции подготовил свою развлекательную площадку. В этот раз девелопер установил фотобудку автоматической съемки с моментальной печатью: целые компании друзей и семьи делали совместные фотографии на память о спортивном дне. Помогал им в этом и профессиональный фотограф.

Соревнования продолжились и во время Hope on air, который завершился концертом с участием звезд нашей эстрады. «ДСК-1» организовал и на этой площадке фотобудку моментальной печати, которая пользуется особенной популярностью у сургутян. А также большой интерес у гостей праздника вызвала беспроигрышная лотерея от девелопера: компания разыграла сто подарков – от сладких призов до бытовой техники для кухни.

Для детей застройщик пригласил аниматоров. Они провели интересные игры и устроили шоу мыльных пузырей, которое вызвало восторг даже у взрослых.

Веселил гостей и огромный кот с символикой «ДСК-1», который уже успел стать талисманом компании: он дарил воздушные шарики и делился с присутствующими своим позитивным настроением.

Эти и множество других развлекательных и спортивных площадок работали во время Фестиваля. А отдыхали гости праздника в релакс-зоне от «ДСК-1». Здесь же застройщик для удобства горожан развернул мобильный офис продаж, где рассказал об интересных фишках, которые есть в проектах компании. Завершилась программа от компании «ДСК-1» фееричным запуском брендированных воздушных змеев.

Видя тренды и чувствуя потребности своих клиентов, застройщик «ДСК-1» не только поддерживает важные мероприятия округа, которые объединяют семьи, но и создает в своих проектах инфраструктуру для комфортного времяпрепровождения жителей. Это пространства для спокойного отдыха, досуга, занятий спортом, семейных велопрогулок и просмотра фильма на свежем воздухе.

Так, в финальном доме бизнес-класса «За ручьём» в центре Сургута запроектированы зона для игр и спорта, деревянные настилы для йоги, зоны для отдыха с шезлонгами и летний кинотеатр под открытым небом. В ЖК «Крылов» в 39-м микрорайоне города появится сразу несколько маршрутов для велосипедистов, которые отлично подходят для семейных велопрогулок. В ЖК «Прибрежный парк» в Нефтеюганске застройщик, как и во всех своих проектах, предусмотрит пространства для активного спокойного отдыха в тени деревьев, воркаут пространство, а в «Западном квартале» в Ханты-Мансийске появится зона для командных игр.

Застройщик «ДСК-1» всегда остается на одной волне со своим покупателем: поддерживая яркие популярные события и создавая востребованные жилые комплексы.

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Реклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"


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