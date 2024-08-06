LABROOM расширяет сеть своих диагностических центров в Сургуте

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Сегодня всем, кто заботится о своем здоровье, важно получить эффективное и правильное лечение за короткие сроки. Именно поэтому современная сеть диагностических центров LABROOM открыла третий филиал в Сургуте по адресу: улица Ленина, 61.

Главный приоритет LABROOM ‒ это забота о здоровье пациента и комфортное обслуживание. В одном из филиалов центра можно записаться к 40 известным медицинским специалистам в удобное время.

Основным преимуществом медицинских центров в Сургуте является наличие собственной лаборатории, оснащенной современной аппаратурой и оборудованием. Это позволяет быстро получить результаты анализов, точно поставить диагноз и назначить верное лечение.

В центре действует широкий спектр исследований по комфортной цене. Услуги процедурного кабинета, ультразвуковая, функциональная и клиническая диагностика. Имеется кабинет вакцинопрофилактики для детей и взрослых.

Для удобства, специалисты в новом филиале LABROOM начинают прием пациентов с шести утра.

Кстати, до конца августа диагностический центр LABROOM подготовил для пациентов акцию: Витамин Д, Ферритин и ТТГ (тиреотропный гормон) ‒ эти три показателя можно проверить всего за 1 230 рублей.

Центр LABROOM работает ежедневно, без выходных.

График работы:

Понедельник ‒ Пятница: 06:00-19:00

Суббота: 06:00-16:30

Воскресенье: 07:00-15:30

Телефон: +7 (3462) 55‒00‒25

Сайт: lbrm.ru

vk.com/labroom_surgut

Erid:2SDnjcfjmqc

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