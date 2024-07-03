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Шестьдесят килограмм яблок подарил девелопер «ДСК-1» участникам Международного этнофестиваля в Ханты-Мансийске, который прошел 29-30 июня.

Международный этнофестиваль «Югорские обласы» – традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера, который не первый год проводится в Ханты-Мансийском районе на протоке Байбалаковская.

В этом году здесь развернулся целый этногородок с множеством творческих, развлекательных, познавательных и спортивных площадок. Посетив мастер-классы, гости праздника получили возможность узнать о традициях народов Севера, услышали предания, изготовили оберег и сплели фенечку, познали тонкости искусства кукловождения, расписали спилы и не только. Любители активного времяпрепровождения катались на лошадях и летали на воздушном шаре, принимали участие в соревнованиях по разным видам этноспорта.

Главным событием праздника стали соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах – лодках-долбленках, используемых коренным населением Севера на таежных реках. За звание лучших приехали побороться спортсмены из тринадцати стран – Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Марокко, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Узбекистана. Всего более 200 участников. В основных номинациях было разыграно 26 комплектов наград, вручены 162 диплома, семь кубков.

В общей сложности фестиваль посетили более 3 тыс. человек – не только местные жители, но и семьи со всего округа, поддерживающие и сохраняющие традиции народов Югры.

Гостей праздника встречал актер, переодетый в костюм большого кота, – еще один подарок от партнера этого большого мероприятия – компании «ДСК-1» . Все желающие смогли сделать памятные фото рядом с необычным персонажем.

Застройщик «ДСК-1» поддерживает все важные мероприятия округа, и тем более те, чья философия особенно близка компании. Девелопер чутко относится к существующим традициям, бережно работает с городской средой, и помогает создавать и поддерживать новые традиции жителям своих комплексов. В том числе, традицию доброседства, для чего продумывает инфраструктуру для встреч и общения, а также проводит уже ставшие привычными праздники двора для жителей своих проектов.

Справка: «ДСК-1» — компания-долгожитель среди застройщиков в России. Начинает свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека «ДСК-1» построил множество кварталов в ХМАО и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости в рейтинге портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч кв.м.

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