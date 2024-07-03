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В конце июня в ТРЦ «Аура» в Сургуте при поддержке застройщика «ДСК-1» прошел турнир невест по метанию свадебного букета на дальность «Свадебный переполох», организованный «Русским Радио».

Такой турнир проводится в Сургуте во второй раз. В этом году его участницами стали и те, кто только собирается примерить на себя роль жены, и уже опытные замужние девушки, которые в браке не первый год, – статус был не важен. Главное – подобрать свадебный образ, чтобы почувствовать себя прекрасной невестой.

Всего более 30 невест приехали на мероприятие не только для того, чтобы принять участие в соревновании, но и просто хорошо провести время вместе со своими семьями и друзьями, которые пришли поддержать девушек.

Вместе со своими мужьями и детьми каждая невеста сняла на память видео в формате 360 градусов – в рамках партнерства трендовую видеосъемку для участниц турнира организовала компания «ДСК-1» .

Кроме того, застройщик подготовил призы для победителей и участниц мероприятия. Ведь главным событием дня стало, конечно, соревнование по метанию свадебного букета на дальность – победительница турнира бросила его более чем на десять метров. Также организаторы турнира отметили невесту на самой высокой шпильке, самую креативную невесту, очаровательную, а также без внимания не остались и группы поддержки, среди которых выбрали наиболее активную.

Победительницам турнира компания «ДСК-1» подарила сертификат в магазин косметики и магазин женской одежды. А также во время праздника были разыграны брендированная кружка от девелопера и набор чая.

«Свадебный переполох» – праздник, посвященный важному событию в жизни каждой девушки, когда зарождается новая семья и новые традиции. А проекты девелопера «ДСК-1» не только в Сургуте, но и в других крупных городах округа, становятся прекрасным местом для начала семейной жизни. Потому что застройщик не просто возводит дома, а создает образ жизни, атмосферу, комфортную для всех членов семьи. В жилых комплексах «ДСК-1» предусмотрены детские и спортивные площадки, места для отдыха и встреч с друзьями, специальные пространства для досуга и даже работы на свежем воздухе – ворк-зоны с wi-fi и розетками, прогулочные маршруты и велодорожки. Продуманные до мелочей решения делают жизнь в новых комплексах удобной. Потому что главная миссия застройщика «ДСК-1» заключается в том, чтобы создать благоприятные условия и возможности обретения домашнего комфорта для всей семьи.

Справка: «ДСК-1» — компания-долгожитель среди застройщиков в России. Начинает свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека «ДСК-1» построил множество кварталов в ХМАО и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости в рейтинге портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 210 тысяч кв.м.

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