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Консалтинговая технологическая компания Axenix специализируется на масштабных проектах цифровой трансформации бизнеса с учетом отраслевой специфики. Один из ключевых продуктов компании — цифровая платформа интегрированного планирования In.Plan для управления цепями поставок. Для эффективной командной работы и разработки решения, Axenix использует Яндекс Трекер, который входит в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса.

В связи со значительным ростом команды In.Plan возникла необходимость в едином инструменте для упорядочивания процессов, стандартизации разработки и легкого масштабирования. После анализа предложений на рынке, команда выбрала Яндекс Трекер. Одним из критериев стал успешный опыт внедрения других облачных решений от Яндекса.

В Яндекс Трекере отражен весь производственный цикл: специалисты команды In.Plan создают задачи, устанавливают взаимосвязи между ними, отслеживают выполнение по статусам и фиксируют рабочее время. Такой подход позволяет анализировать расход ресурсов на задачи и планировать выполнение масштабных проектов.

Для повышения прозрачности и структурированности бизнес-процессов, команда In.Plan разработала релизную политику. Документацию разместили в сервисе Яндекс Вики, который также входит в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса и интегрирован с Трекером. Это позволило внедрить сквозные сценарии.

Благодаря использованию стандартов и единому пространству работы повысилась скорость, качество и эффективность разработки продукта.

«Сервис Яндекс Трекер и встроенные в него инструменты помогли нам сделать работу IT-команды понятной для всех участников, более управляемой и измеримой. Теперь стейкхолдеры могут в реальном времени отслеживать динамику результатов разработки продукта», — прокомментировал Сергей Мозжеров, технический директор In.Plan.

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