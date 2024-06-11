Компания «Скандиа» рассказала о принципах строительства и концепции своих проектов

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Компания «Скандиа» с самого начала своей работы придерживается принципа гармоничного сосуществования человека и природы. Проекты воплощают эту идею через уникальные архитектурные решения, которые вписываются в естественный ландшафт − рядом с водоемами и парками. Большое внимание уделяется безопасности жильцов и комплексному развитию территории: компания создает все условия для комфортной жизни, включая развитую инфраструктуру с шаговой доступностью школ, детских садов, магазинов и зон отдыха. Рассказываем о нынешних и будущих проектах компании «Скандиа».

Близость к природе

На сегодняшний день «Скандиа» в рамках двух проектов выдала 600 ключей семьям, которые выбирают быть ближе к природе. Проекты компании расположены так, чтобы будущие жители могли окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии, при этом находясь в городе. Все проекты размещены рядом с природными объектами – лесопарковыми зонами, озерами или рекой.

Помимо этого, компания не забывает, и сама улучшать среду. Озеленение — это важный этап в создании комфортного пребывания жильцов. Кварталы «Скандии» наполнены деревьями, кустарниками и многолетними цветами. Клен Красный, Ива ломкая «Булатта», ель, гортензия, спирея, нарцисс, галантус и многое другое украсят ваш будущий двор.

Проект «Дом на берегу Туры» идеально расположится в районе Док, прямо на живописном берегу реки Тура. Этот район дарит возможность наслаждаться видами воды каждый день, создавая уникальное ощущение уюта и покоя.

«Скандиа. В Слободе» разместится в самом сердце Тюменской слободы, напротив гимназии №4. Проект находится на начальной стадии строительства. С одной стороны — сквер Вьюжный, с другой — лесопарк. Это место идеально подходит для семей с детьми, обеспечивая не только удобство, но и экологическую чистоту. Вся инфраструктура готова, осталось только подождать сами дома.

Строительство третьей очереди проекта «Скандиа. У Озера» в районе Тура почти завершено. Будущие жители получат ключи уже весной следующего года. Малоэтажный квартал с минимальным количеством квартир станет идеальным уголком для тех, кто ищет умиротворение и спокойствие.

Еще один проект, находящийся на финальной стадии строительства — «Скандиа. В Комарово Парк». Этот жилой комплекс строится в зеленом районе между Московским и Червишевским трактами, предлагая жителям возможность наслаждаться природой, оставаясь в городской черте.

Проект «Скандиа. Таунхаусы» представляет собой уютный двухэтажный квартал, состоящий из 72 таунхаусов. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в четвертом квартале следующего года. Единственные в Тюмени таунхаусы в городе — идеальный вариант для тех, кто выбирает загородный стиль жизни с развитой городской инфраструктурой.

Близость к природе в кварталах «Скандии» не только создает приятную среду для жизни и отдыха, но и способствует формированию полезных привычек. Парки и водоемы в шаговой доступности располагают к утренним пробежкам, вечерним прогулкам с семьей и активному отдыху в выходные дни.

Сдержанные фасады, выполненные в естественных цветах, поддерживают гармонию между природой и человеком. Различные текстуры в облицовке придают зданиям выразительный и рельефный вид, делая их частью прекрасного природного окружения.

«Все проекты разные и имеют ряд особенностей. Но важно, что все они базируются на наших стандартах. Для нас это показатель качества, последовательности и возможности для роста. Неизменным остается эстетическая составляющая архитектуры. Нам важно, чтобы будущим жителям нравился их дом и им хотелось в него возвращаться. Чтобы дети росли в красивом окружении и с малого возраста у них формировался хороший вкус. И мы точно уверены, что архитектура влияет на состояние и настроение», − дополнила коммерческий директор «Скандиа» Надежда Меняйлова.

Уникальность «Скандии»

Компания «Скандиа» специализируется на квартальной застройке, опираясь на собственные стандарты строительства. Это красивая архитектура, зеленые дворы, уютные подъезды, интересное благоустройство и безопасность.

Одной из ключевых особенностей строительства жилых комплексов является повышенная шумоизоляция. Она реализована не только в полу и стенах, но и в дверях и окнах, что обеспечивает защиту личного пространства семьи от внешних шумов и создает идеальные условия для спокойной жизни.

«Мы сохраняем в проектах свои лучшие инженерные решения. И несмотря на серьезный рост цен на рынке в последние годы на материалы, наш подход и качество остается неизменным. Во всех наших проектах есть шумоизоляция не только в полу, но и в межквартирных стенах. Это решение однозначно влияет на качество жизни. По умолчанию мы делаем горизонтальную разводку отопления, что приятно и с точки зрения эстетики, и с точки зрения минимизации шума. Наши окна, как и красивые дизайнерские двери, менять не нужно», − поделилась Надежда Меняйлова.

Архитектурное решение домов предусматривает также наличие французских балконов и теплых лоджий. Кухня-гостиная, переходящая в теплую лоджию, предоставляет комфортное место для работы или уединения. Лоджия может стать уютным рабочим кабинетом, мини-садом или местом для вечернего отдыха под красивые закаты.

Приобретая квартиру в «Скандиа» можно выбрать между базовой отделкой или чистовым ремонтом. Базовая отделка включает в себя сейфовую входную дверь, гипсовую штукатурку стен, стяжку пола с шумоизоляцией, установленные системы отопления и электропроводки, а также установленные кабели и счетчики.

Чистовой ремонт от застройщика предоставляет ламинат, межкомнатные двери, обои, керамическую плитку в мокрых зонах и на полу, сантехнику и натяжной потолок. Это значит, что вы сможете сразу заселиться в свою новую квартиру, наслаждаясь всеми удобствами и эстетикой готового интерьера.

Все необходимое в квартале

Выбирая локации для своих проектов, компания «Скандиа» учитывает доступность всей необходимой инфраструктуры. Будущие жители могут не беспокоиться о комфорте, ведь в каждом квартале учитывается близкое расположение к школам и детским садам, продуктовым магазинам, аптекам и пекарням. Коммерческие помещения в каждом доме расположены с внешней стороны, предоставляя возможность для бизнеса или сдачи в аренду.

Пространство кварталов тщательно продумано и разделено на приватные зоны. Парковочные места находятся по внешнему периметру, вдоль улиц или на цокольном этаже, а внутренние дворы остаются исключительно для жителей и их гостей. Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность.

Внутри дворов расположены разнообразные зоны для отдыха и досуга: гамаки и шезлонги, игровые комплексы из экоматериалов, воркаут-площадки, беседки и скамейки для общения.

Варианты покупки



Выбрать и приобрести квартиру можно с помощью разных вариантов. Один из вариантов – программа «Обмен», которая позволяет приобрести новую квартиру без ожидания продажи старой и без опасений, что ее стоимость может измениться. Это отличный способ быстро и без лишних хлопот переехать в новое жилье.

Еще один удобный вариант – беспроцентная рассрочка. Можно внести первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры и распределить оставшуюся сумму на несколько платежей, не переплачивая за проценты.

Ипотека также является популярным выбором. Для квартир «Скандиа» действуют как программы с господдержкой, так и льготные программы. Например, специальные условия предусмотрены для IT-специалистов и семей с детьми.

Для тех, кто не подходит под госпрограммы или арендует жилье на время строительства, предусмотрена траншевая ипотека, что делает процесс приобретения недвижимости еще более доступным и комфортным.

Выбирайте удобный для вас способ и наслаждайтесь новым домом от компании «Скандиа».

Контактный блок

Номер офиса продаж: +7 (3452) 66-71-58

Сайт компании: scandia.life

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ВКонтакте: scandia_company

Erid: 2SDnjc4ei7B

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