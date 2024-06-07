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Ханты-Мансийский НПФ запустил новый сервис. Теперь позаботиться о своём будущем и заключить договор долгосрочных сбережений просто: для этого нужно перейти с главной страницы сайта hmnpf.ru, нажав на кнопку «Стать клиентом».
Процедура занимает несколько минут. Авторизация на сервисе происходит через сайт «Госуслуги».
Преимущества Программы долгосрочных сбережений:
– государственная поддержка до 36 000 рублей в год в течение трех лет и будет зависеть от размера личных взносов и официального дохода;
– сбережения застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 миллиона рублей;
– доступен возврат 13% НДФЛ до 52 000 рублей – налоговый вычет с суммы до 400 000 рублей личных взносов в год.
Получить накопленные сбережения участники программы могут:
– через 15 лет или по достижении возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, в зависимости от того, что наступит раньше;
– в случае особых жизненных ситуаций.
Также подробнее ознакомиться с условиями Программы долгосрочных сбережений Ханты-Мансийского НПФ и заключить договор можно на сайте пдс.двепенсии.рф.
Erid: 2SDnje3rDBf
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АО "Ханты-Манскийский НПФ"