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Приз победителю Викторины «Достижения Югры» от «ДСК-1»: пенсионеру из Нефтеюганска вручили ключи от квартиры

Девелопер стал партнером масштабной игры, приуроченной к Году народного сплочения в Югре.

Приз победителю Викторины «Достижения Югры» от «ДСК-1»: пенсионеру из Нефтеюганска вручили ключи от квартиры
Фото: «ДСК-1»

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В центральной библиотеке Нефтеюганска состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению ключей от квартиры победителю Викторины «Достижения Югры». Ей стала пенсионер Курбанова Мусфира Ханифовна. Символический ключ – сертификат на получение квартиры – победителю передал лично генеральный директор «ДСК-1» Богдан Валерьевич Токмаджан.

Принять участие в Викторине женщине предложила дочь. Вместе с внуками помогла зарегистрироваться и ответить на вопросы. На столь щедрый приз они даже не надеялись. Когда проверяли код, который присваивался каждому участнику Викторины для получения подарка, ожидали значок. Сообщение с заветным словом «Квартира» в семье перечитали много раз – поверить в такую удачу слишком сложно. И только в день, когда подписали документы, пришло осознание – у Мусфиры Ханифовны теперь есть однокомнатная квартира в жилом комплексе «Прибрежный парк», который компания «ДСК-1» возводит на севере Нефтеюганска, всего в пяти минутах от центра города.

«Эмоции зашкаливают. Мы очень рады такому щедрому подарку, который случается не у каждого в жизни», – поделилась дочь Мусфиры Ханифовны, которая пришла поддержать маму.

В новом доме женщина планирует поселиться сама, пока она живет вместе со своей дочерью. В квартире уже будет выполнен ремонт и установлена сантехника, так что переехать можно будет сразу после ввода новостройки. Вокруг тишина и спокойствие, никакой строительной пыли и симфонии молотков и перфораторов – ведь у соседей тоже уже готовый ремонт. Мусфире Ханифовне нужно только установить мебель, повесить занавески, расставить семейные фотографии, добавить декор. Квартиры с готовым ремонтом – решение, которое делает жизнь в новом доме комфортнее с первого дня.

Путь от входа в дом до квартиры в ЖК «Прибрежный парк» будет максимально комфортным для Мусфиры Ханифовны и других жителей нового дома – светлые и просторные входные группы, оригинальный дизайн, малошумные лифты, удобные зоны ожидания в лобби.

Приезжающие в гости внуки смогут оставить свои самокаты и велосипеды в колясочной с индивидуальной системой доступа и поиграть во дворе. А там: горки, качели, балансиры – целый игровой комплекс для детей разного возраста. Для ребят постарше и взрослых, предпочитающих активный отдых, предусмотрена спортивная площадка. А также зоны для спокойного отдыха и релаксации в тени зелени – прекрасное место, чтобы почитать на свежем воздухе, выпить чашечку любимого чая или вышить крестиком картину. Двор жилого комплекса устроен так, чтобы каждому жителю было хорошо проводить время.

ЖК «Прибрежный парк» расположен в развитом микрорайоне, рядом — школы и детские сады, поликлиника, аптеки, супермаркеты, торговые центры, кафе и другие объекты. В общем все, что нужно для комфортной жизни.

Напомним, Викторина «Достижения Югры», приуроченная к Году народного сплочения в Югре, прошла в цифровом формате на портале «Открытый регион» и позволила жителям вспомнить историю родного края, традиции, достижения, примеры сплочения югорчан в разное время, а также подарила шанс получить ценные подарки. Участниками стали более 988 тысяч человек, каждому их которых был присвоен уникальный номер для получения подарков.

Справка: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости в рейтинге портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит почти 190 тысяч кв.м.

Erid: 2SDnjeHjemf
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АО СЗ "ДСК-1"


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