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Цена равна качеству

Стоматологическая клиника «Ортостом» эффективно лечит зубы с применением передовых технологий

Цена равна качеству
Фото: «Ортостом»

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На что в первую очередь стоит обратить внимание при выборе частной стоматологии в городе Сургут? Это, конечно, высокое качество услуг, которое обеспечит вам красивую улыбку и здоровье зубов на долгие годы.

Сегодня существует много новых технологий, которые позволят врачу сделать свою работу качественно. Цифровизация с легкостью позволит стоматологу создать коронки, вкладки и виниры, которые будут идеально прилегать к зубу. В компьютере специалиста сохранена целая библиотека форм зубов, которые используются для изготовления виниров и коронок после индивидуализации под каждого пациента. Именно такие передовые технологии используют доктора стоматологии «Ортостом».

Не стоит боятся, что во время процедуры вы почувствуете боль. Стоматология «Ортостом» не экономит на анестетиках и продолжает использовать высокоэффективные препараты, несмотря на их существенное удорожание. Здесь цена предоставляемых услуг полностью соответствует качеству – при работе используются только материалы премиум-класса. Для имплантации зубов используются имплантаты швейцарского и корейского производства, которые славятся своим высоким качеством. Доктора берутся даже за самые сложные случаи и проводят протезирование пациентам без зубов – специально для этого изготавливаются конструкции с опорой на четыре или шесть имплантатов.

Врачи стоматологи-терапевты проводят лечение зубов с применением микроскопа, что многократно увеличивает точность и качество лечения.

Цифровые технологии также не прошли мимо и ортодонтического лечения. Теперь исправление прикуса проводят с помощью прозрачных капп-«элайнеры», которые изготавливаются с помощью 3D моделирования и с использованием 3D принтера.

Главная задача стоматологии – обеспечить комфорт своим пациентам. Поэтому специалисты никогда не предложат сомнительные рассрочки, кредиты и акции клиентам, что делает их работу прозрачнее.

Если вы хотите получить результативное лечение и украсить свой образ белоснежной улыбкой – выбирайте стоматологию «Ортостом».

Лицензия ЛО-86-01-003646

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ООО «ОРТОСТОМ»


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