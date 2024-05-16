Квартира с ремонтом и мебелью в ЖК «Крылов» – выгодное решение для тех, кто хочет справить новоселье быстро и без хлопот

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Жильё с готовым ремонтом и мебелью – трендовое решение на рынке недвижимости. В Сургуте такой формат впервые предложил «ДСК-1» в корпусе 4.3 ЖК «Крылов» , где в каждой квартире будет оборудована кухня, а в коридоре появится зона для хранения.

Причем мебель подобрана так, чтобы каждый метр площади использовался функционально. На кухне, например, предусмотрен стильный гарнитур в светлых оттенках с продуманной эргономикой: зоны для хранения, подготовки продуктов и приготовления расположены последовательно, что сделает повседневный быт будущих хозяек удобнее. Варочная поверхность, духовой шкаф, современная вытяжка и обеденный стол тоже уже будут в кухне. А в прихожей – вместительный шкаф, светлый, как и весь дизайн.

Во всех квартирах будет выполнена отделка и установлена вся необходимая сантехника. Поэтому заселиться в новое жилье покупатели смогут сразу после получения ключей – это одно из главных преимуществ нового формата. Не нужно искать опытную бригаду, которая выполнит отделку, выбирать и заказывать стройматериалы, краску, обои, а потом и мебель. В квартире уже будет все необходимое для жизни.

Важную выгоду при покупке полностью готовой к проживанию квартиры получают и ипотечные покупатели: стоимость отделки и мебели входит в общую цену и, соответственно, ипотеку и будет включена в ежемесячный платеж. Не придется изыскивать дополнительные средства на ремонт и обустройство нового дома – все уже готово.

ЖК «Крылов» расположен на одноименной улице в 39-м микрорайоне Сургута. Жилой комплекс включает в себя разноэтажные дома и паркинг с соседским центром на первом этаже. В «меблированном» корпусе 4.3 ЖК можно подобрать уютную однокомнатную квартиру, удобную и функциональную «двушку», трехкомнатный семейный формат. Есть варианты с просторной кухней-гостиной, приватной мастер-спальней, дополнительными санузлами, нишами под гардеробные, постирочной зоной – большое многообразие планировочных решений для самых разных жизненных сценариев.

Меблированные квартиры – новшество не только для Сургута, но и в целом для Ханты-Мансийского округа. В начале года «ДСК-1» также открыл продажи квартир с готовым ремонтом и мебелью в ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске и в ЖК «Прибрежный парк» в Нефтеюганске.

Справка: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит почти 190 тысяч «квадратов».

Erid: 2SdnjcxGmPo

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