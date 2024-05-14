В акции участвуют «Жемчужина Оби» и «Белые ночи»

Erid: 2SDnjdTtAMX

«Сибпромстрой» объявил о запуске акции, в рамках которой ряд квартир в двух жилых комплексах компании можно приобрести со скидкой до 15%. Она приурочена ко Дню России и Дню рождения Сургута, и продлится до 12 июня этого года.

Речь идет о жилых комплексах «Жемчужина Оби» и «Белые ночи». Жилье в них можно купить не только со скидкой, но и, пока еще, с господдержкой. Если вы в числе тех, кто так или иначе на нее рассчитывает, стоит поспешить. Так как, вполне вероятно, правительство после 1 июля пересмотрит ряд ипотечных программ, ужесточит условия участия в них, или вообще отменит.

Хотя поспешить стоит и тем, кто и без господдержки подумывает о приобретении собственного уютного гнездышка. Акция недолговечна, а число квартир, участвующих в ней, ограничено.

Давайте посмотрим, что предлагает потенциальным новоселам компания-застройщик.

В ЖК «Белые ночи» есть ряд двухкомнатных квартир площадью 76,2 кв.м. (этаж на выбор). Они черновые, с лоджиями почти 10 кв.м. Стоимость такого жилья без акции — 9,2 млн рублей, а после скидки — 7,77 млн рублей. Выгода покупателя в этом случае составит 1,43 млн рублей.

Возьмем самый недорогой вариант из имеющихся: квартиру площадью 71,6 кв.м. Сейчас ее реализуют за 8,97 млн рублей, по акции же она достанется новому хозяину за 7,63 млн рублей. Экономия — 1,34 млн рублей.

Теперь посчитаем по «Жемчужине Оби»:

Здесь можно купить черновые квартиры или с отделкой «комфорт» (некоторые из них даже с мебелью). Самая бюджетная черновая 1-к квартира площадью 74,1 кв.м. обойдется покупателю в 6,92 млн рублей, вместо 7,68 млн рублей. А если брать «комфорт», например, самую большую трешку в 124,2 кв.м., то выгода составит более двух миллионов рублей (13,56 млн рублей без акции и 11,53 млн рублей после скидки).

В нынешнем положении рынка недвижимости в Сургуте, эта акция может стать спасением для многих семей. Сэкономленные средства они смогут вложить в ремонт и обустройство квартиры. Либо существенно снизят переплату по ипотечному займу.

Кстати, ранее siapress.ru рассказывал о вышеуказанных жилых комплексах, когда они выиграли всероссийский конкурс и стали лучшими новостройками в регионе. Почитать об этом можно тут.

Справка: Получить подробную информацию об акции и объектах компании можно в отделе продаж в Сургуте: ул. Мелик-Карамова, 88. Запись на консультацию и просмотр квартир по телефону 8 (3462) 76-57-37.

Erid: 2SDnjdTtAMX

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"