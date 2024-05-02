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​В уникальном ЖК «Георгиевский» в Сургуте стартуют продажи

У проекта ЖК «Георгиевский» нет аналогов в Югре

​В уникальном ЖК «Георгиевский» в Сургуте стартуют продажи
Фото: ГК «Сибпромстрой» ЖК «Георгиевский»

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В Сургуте в ближайшее время стартуют продажи в уникальном жилом комплексе «Георгиевский» на берегу главной реки Западной Сибири – Оби. Об этом siapress.ruрассказали в компании «Сибпромстрой» — застройщике проекта.

Аналогов в Югре нет

ЖК «Георгиевский», не имеющий аналогов в Сургуте и, пожалуй, во всей Югре, возводится в районе «Пойма-5». От других комплексов его выгодно отличает ряд моментов.

Например, тут обустраивается собственная набережная. Работы по благоустройству также ведет «Сибпромстрой». При этом она будет открыта не в каком-то далеком будущем: работы идут в настоящее время.

В комплексе предусмотрена просто огромная дворовая территория (несколько гектаров), реализуется принцип «двор без автомобилей». Здесь размесятся четыре большие современные детские площадки, спортивные и прогулочные зоны.

Нельзя не отметить виды, которые открываются из окон многоэтажек: прекрасные на реку и не менее захватывающие — на город. К слову, этажность домов в «Георгиевском» предусмотрена разная, это так называемый принцип переменной этажности, который часто используется в лучших образчиках современной архитектуры.

Еще один плюс, который жильцы особенно оценят летом: в пешей доступности от жилого комплекса обустроен единственный в Сургуте благоустроенный пляж. Идти до него буквально пять минут.

Транспортную доступность тоже можно отнести к положительным моментам: Югорский тракт под рукой, жильцы смогут быстро добраться в любую точку города.

Озаботились заранее

Как и в ряде других своих объектов, «Сибпромстрой» позаботился о том, чтобы новоселам в «Георгиевском» было комфортно. Компания создает в микрорайоне целостное функциональное жизненное пространство.

На территории уже строится большая современная школа, начато возведение детского сада. Соцобъекты застройщик планирует передать городу уже в следующем году.

Помимо этого, в микрорайоне имеется свое торгово-офисное здание, а также коммерческие площади в жилых домах, что непременно заинтересует малый и средний бизнес, и будет очень удобно самим новоселам.

Успеть бы купить

Всего в проекте ЖК «Георгиевский» предусмотрено десять домов. Продажи в них будут открываться постепенно.

В первой многоэтажке уже можно купить квартиры: одно-, двух- или трехкомнатные. Минимальная площадь — 52 квадрата, а стоимость — от 6,44 млн рублей. Жилье реализуется с предчистовой отделкой и установленными усиленными входными дверями Bravo (менять их не придется).

Потенциальным новоселам стоит очень поспешить с покупкой. Пока еще они могут приобрести себе уютное гнездышко с господдержкой, но, бытует мнение, что с 1 июля условия госпрограмм могут очень ужесточить, или же вообще ряд из них отменить.

Выбор новостроек, которые могут участвовать в госпрограммах, у «Сибпромстроя» обширный. Компания возводит дома в пределах Югры и в других регионах: Белгороде и Подмосковье, а также в Новой Москве.

Получить подробную информацию об объектах компании можно на официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте: ул. Мелик-Карамова, 88. Запись на консультацию и просмотр квартир по телефону 8 (3462)390-201.

Erid: 2SDnjc8yC2m
Реклама. ИНН 8602219323
ООО "Сибпромстрой-Югория"


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Сегодня в 11:45, просмотров: 139, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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