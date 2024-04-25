Меблированные квартиры будут представлены в корпусе 4.3 ЖК «Крылов»

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Меблированные квартиры от «ДСК-1» позволяют покупателю заехать в свой новый дом буквально сразу после получения ключей – все необходимое для жизни там уже будет.

В том числе, кухонный гарнитур в светлых тонах и с продуманной эргономикой – все для того, чтобы было удобно готовить и быстрые завтраки «на скорую руку», и шедевральные ужины. Вытяжка, электрический духовой шкаф и варочная панель уже будут на кухне. Белые фасады, столешница с врезной мойкой и смесителем – стильный и современный дизайн, позволяющий сделать интерьер кухни индивидуальным с помощью ярких акцентов. В квартирах еще предусмотрены обеденный стол и вместительный платяной шкаф.

Квартиры с мебелью и ремонтом – предложение для тех, кто хочет получить готовое решение здесь и сейчас. Фактор «не тратить время на ремонт и обустройство» важен не только для тех, кто покупает жилье для себя, но и для инвесторов: сдавать такую квартиру в аренду можно сразу, получая доход с первого дня и избегая простоя, пока будет закончен ремонт. К тому же это выгодно.

Еще один из важных плюсов полностью готовых квартир – возможность включить стоимость мебели в стоимость квартиры. И покупателю не придется искать дополнительные средства на обустройство своего нового дома – все уже готово.

На выбор покупателей в корпусе 4.3 ЖК «Крылов» представлены планировочные решения для самых разных жизненных сценариев. Здесь найдут нужный вариант и те, кто ценит приватность, и те, кто привык быть в гуще событий. Кто предпочитает тишину и кто любит веселые посиделки, кто работает из дома и кто там отдыхает. А все благодаря функциональным и гибким решениям от «ДСК-1» под текущий и будущий образ жизни покупателей: кухни-гостиные и мастер-спальни с возможностью зонирования, несколько санузлов, зоны под гардеробные и постирочные, чтобы каждый смог выбрать удобный для себя формат.

Меблированные квартиры – новый формат не только для Сургута, но и в целом для нашего округа: в начале года «ДСК-1» первым в ХМАО предложил своим покупателям полностью готовые для жизни варианты. Квартиры с мебелью доступны также в ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске и в ЖК «Прибрежный парк» в Нефтеюганске.

Справка: ЖК «Крылов» расположен в 39-м микрорайоне Сургута. Общая площадь микрорайона превысит 21 га, где будут проживать 6 344 жителя. Здесь запроектированы разноэтажные дома высотой от 9 до 16 этажей, а также паркинг на 498 машиномест и соседский центр. Придомовая территория будет благоустроена, появятся детские и спортивные площадки, велоинфраструктура для любителей активного отдыха и зона для выгула домашних питомцев.

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит почти 190 тысяч кв.м.

Erid: 2SDnjeVRQ1f

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АО СЗ "ДСК-1"